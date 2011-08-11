-ESKİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNE GÖZALTI ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da yaşanan bazı faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturmayı yürüten savcının talimatı üzerine, polis, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 3 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda, eski özel harekatçı olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi.