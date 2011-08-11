-ESKİ ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 11.08.2011 - Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekilliğinin yürüttüğü bazı faili meçhul cinayetlere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 kişi adliyeye getirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Ayhan Akça, Yusuf Yüksel, Ziya Bandırmalıoğlu, Seyfettin Lap ve Enver Ulu, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, sabah saatlerinde Ankara Adalet Sarayı'na getirildi. Söz konusu kişiler, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Hakan Yüksel tarafından sorgulanacak. Öte yandan, soruşturma kapsamında gözaltına alınan Alper Tekdemir'in de adliyeye getirilmesi bekleniyor.