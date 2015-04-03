Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan serbest bırakıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2010'daki KPSS'de usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında ifadesi alınan eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan, tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edilmişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı Yücel Erkman, "şüpheli" sıfatıyla ifadesini aldığı Yarımağan'ın, "görevi kötüye kullanmak, devlet memurunun resmi belgede sahteciliği ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlarından tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi Ankara Sulh Ceza Hakimliği Yarıamağan'ı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.