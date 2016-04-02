Eski ÖSYM Başkanı: KPSS soruları okunurken pencereler açıktı, uzaktan dinlemeyle çalmış olabilirler

2010 yılı KPSS’deki kopya iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada tutuksuz yargılanan sanıklardan eski ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan ifadesinde, “Hatırladığım kadarıyla şekilli sorularda kopya yoktu. Hazırlanan soruları bir kişi, son kez sesli okurdu. Bu aşamada yaz günü de olduğu için camı açıktı, uzaktan dinlemeyle bu soruları ele geçirmiş olabilirler” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) soruşturmasının 6’ncı dalgasında gözaltına alınan 36 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün AnkaraAdliyesi’ne çıkarıldı. Soruşturmayı sürdüren Savcı Yücel Erkman, 36 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği’ne sevk etti. Erkman, sevk yazısında, 2010 KPSS Eğitim Bilimleri, Genel Kültür ve Genel Yetenek alanları sorularının sınavdan önce elde edilerek dağıtıldığının “kesin” olduğunu belirterek, şüphelilerin tutuklanmalarını istedi.



12 gün önce aldılar





Sevk yazısında, şüphelilerin sınavdan 12 gün önce soruları ele geçirdikleri savunularak, “Şüphelilerin sınavdan önce soruları dağıtan cemaat imamlarına ulaşantelefon irtibatları, aynı firmada çalışma irtibatları, karı-koca akrabalık irtibatları, adres ortaklığı ile MASAK raporuna göre para transfer irtibatları bulunmaktadır. Şüphelilerin gerek para transferleri (mali-himmet) ile aynı firmada çalışma irtibatları ve gerekse telefon irtibatlarına göre Gülen cemaati mensubiyetleri bulunmaktadır” denildi. Şüphelilerden 23’ünün karı-koca, kardeş, kuzen gibi akrabalık ilişkileri bulunduğu da vurgulandı. Sevk yazısında, şüphelilerin sınavdan önce dağıtılan kitapçıklarda 4 sorunun cevabının yanlış olarak işaretlendiği, adayların da bu yanlış cevapları sınavda işaretledikleri belirtilerek, “Şüpheliler, daha önceden görüp ezberlemiş olduğu seçeneği işaretlemeyi tercih etmişlerdir” yönündeki bilirkişi değerlendirmelerine yer verildi.



Davalar devam ediyor





Gözaltındaki şüphelilerin savcılık sorguları devam ederken, bir yandan da haklarında dava açılan tutuksuz sanıkların yargılanmasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. ‘FETÖ kurucusu, yöneticisi ve üyesi olmak, resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’la suçlanan eski Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Ünal Yarımağan da dün savunma yaptı. Yarımağan, sınavda kopya çekildiği iddialarının kamuoyuna yansıması nedeniyle araştırma yaptıklarını belirterek, “Kopya çekildiği şüphesi kuvvetli olunca da Eğitim Bilimleri sınavını iptal ettik” dedi. Soruların çalındığının tespitinden sonra YÖK Başkanı’nın talebi üzerine istifa ettiğini kaydeden Yarımağan şu savunmayı yaptı:

“Hatırladığım kadarıyla şekilli sorularda kopya yoktu. Hazırlanan soruları bir kişi, son kez sesli okurdu. Diğerlerinin de kontrol ettiği bir durum söz konusudur. Bu aşamada yaz günü de olduğu için camlar açıktı, uzaktan dinlemeyle bu soruları ele geçirmiş olabilirler.”