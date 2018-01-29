Eski ÖSYM Başkanı FETÖ'den hâkim karşısına çıktı

Kayseri'deki 'FETÖ' davasında örgüt üyesi olduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanı (ÖSYM) Ali Demir'in de olduğu 4 sanığın ifadeleri alındı. Demir savunmasını yazılı olarak yaparken mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi, gizli tanık ifadesinin alınması kararlaştırarak duruşmayı 10 Mayıs'a erteledi.

2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuksuz sanıklardan eski ÖSYM Başkanı Ali Demir, öğretim üyesi Ömer P., Engin Y. ve Hüseyin A. duruşmada hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlarını ve tahliyelerini talep etti. Hakkında askeri lise sınav sorularını çaldırma suçundan dava açılan Ali Demir, mahkemeye yazılı savunma verdi. Mahkeme heyeti eksik hususların giderilmesi, gizli tanık ifadesinin alınması kararlaştırdı. Ayrıca E.Ç hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek duruşmayı 10 Mayıs’a erteledi.