Eski ÖSO komutanı: ABD, eğit-donat programında ılımlı muhalifleri değil, PYD'lileri eğitti

Özgür Suriye Ordusu'nun kurucu komutanı Albay Riyad Esad, ABD'nin Suriyeli muhaliflerin IŞİD ile savaşmak üzere eğitildiği 'eğit-donat' programıyla ilgili olarak "Proje Suriyeli muhalifler içinmiş gibi takdim edildi. Ancak arka planda PKK’nın Suriye kolu PYD için tatbik edildi. 500 milyon dolarlık proje kapsamında yalnızca 54 muhalif asker eğitildi. Ancak buna karşılık Kobani, Haseke ve Afrin’de ABD’li eğitmenler tarafından 8 binden fazla militan eğitilerek onlara profesyonel asker niteliği kazandırıldı" iddiasını dile getirdi.

Milli Gazete'nin "Terörist eğitilip donatıldı" başlığıyla yayımlanan (3 Eylül 2016) haberi şöyle:

Suriye’deki muhalifleri eğitmek için ABD’nin Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar ile birlikte hayata geçirdiği eğit-donat programı ile ilgili çarpıcı bir gerçek ortaya çıktı. Ankara’nın stratejik müttefik ilan ettiği ABD’nin eğit-donat programında ılımlı muhalifleri değil, PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi eğittiği ortaya çıktı. Özgür Suriye Ordusu kurucu komutanı Albay Riyad Esad, “Proje Suriyeli muhalifler içinmiş gibi takdim edildi. Ancak arka planda PKK’nın Suriye kolu PYD için tatbik edildi” dedi.

123 ABD askeri Türkiye'ye gelmişti



Üç yıl sürmesi öngörülen program kapsamında yılda 5 bin olmak üzere toplam 15 bin civarında Suriyelinin eğitilmesi planlanıyordu. Bunlardan bin 500-2 bin kadarının Türkiye’de eğitim göreceği, geri kalanlarının ise Ürdün ve Suudi Arabistan’da eğitileceği açıklanmıştı. Eğitim için ABD Özel Kuvvetleri’nden 123 asker Türkiye’ye gelmiş, 40’ı Kırşehir’e, 83’ü silahları dağıtmak için İncirlik’e konuşlanmıştı.

"Yüz üstü bırakıldık"

Eğit-donat kapsamında eğitilen Suriyeli muhalif Yüzbaşı Ammar El Wawi, 30. Bölük olarak bilinen ve eğit-donat programına alındıktan sonra çatışmalara giren birliklerin ABD tarafından ‘yüz üstü bırakıldığını’ dile getirmişti.



ABD’in eğit-donat tuzağının nasıl işlediğini de anlatan Riyad Esad: “Taslak olarak 6 ayda 5 bin, 1,5 yılda 15 bin muhalifi eğiteceklerini vadederek muhalif gruplardan savaşçı listesi istediler. Sonrasında bu listelerde yer alan muhalif savaşçıların sürekli elendiğini gördük. Eğit-donat programı ile ilgili irtibat kurdukları asker ya da komutan tüm isimlere aleni istihbarat elemanlığı teklif ettiler. İstenilen sonucu alamayacaklarını anlayınca da program ABD tarafından sabote edildi ve bilerek başarısızlığa mahkum edildi” dedi.

ABD müttefiklerini kandırdı

ABD’nin aralarında Türkiye’nin de olduğu müttefiklerini kandırdığını belirten Albay Riyad Esad, 2014 yılında başlatılan projenin tuzak olduğunu kaydetti. Riyad Esad: “Proje Suriyeli muhalifler içinmiş gibi takdim edildi. Ancak arka planda PKK’nın Suriye kolu PYD için tatbik edildi. 500 milyon dolarlık proje kapsamında yalnızca 54 muhalif asker eğitildi. Ancak buna karşılık Kobani, Haseke ve Afrin’de ABD’li eğitmenler tarafından 8 binden fazla militan eğitilerek onlara profesyonel asker niteliği kazandırıldı. ABD bu konuda hem müttefiklerine hem de Suriye’de desteklediğini iddia ettiği muhaliflere yalan söyledi’ diye konuştu.

