Eski ortağını öldüren uzman çavuşa 25 yıl hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, alacak-verecek tartışmasında eski ortağı Ali Kargı\'yı tabancayla öldüren ve kaçarken Kargı\'nın üzerinden otomobille geçen Uzman Çavuş Tunahan Gelmez, \'kasten adam öldürme\' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 25 Ocak günü, Melikgazi ilçesine bağlı TOKİ Demokrasi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sanık 29 yaşındaki Tunahan Gelmez, uzman çavuş olmadan önce 35 yaşındaki Ali Kargı ile ortak olup, tavuk işi yaptı. Kargı\'ya 102 bin TL para veren Gelmez, ortaklığın sona ermesinin ardından Kargı\'dan parayı istedi. Bunun üzerine eski iki ortak arasında tartışma çıktı. Olaydan birkaç gün sonra Demokrasi Mahallesi\'nde karşılaşan eski ortaklar, yine alacak-verecek meselesi nedeniyle kavga etti. Uzman Çavuş Gelmez, kavga sırasında tabancasını çıkararak, Kargı\'ya ateş etti. Bu sırada panik yapan Gelmez, olay yerinden kaçarken, yerde yatan Kargı\'nın üzerinden otomobiliyle geçti. Gelmez, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gelmez, tutuklanarak, cezaevine konuldu.

Olayla ilgili Kayseri 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Gelmez, son kez hakim karşısına çıktı. Olayın bu noktaya gelmesini hiçbir şekilde istemediğini söyleyen Gelmez, \"Tesadüf olarak karşılaştık. Üzerinden arabayla geçmem, kasıtlı yaptığım bir davranış değil. Pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Gelmez\'e, eski ortağı Kargı\'yı tabancayla öldürdüğü için \'kasten adam öldürme\' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi.

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