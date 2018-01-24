Eski ortağını bıçakla yaraladı

KONYA,(DHA)- KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde fırın işleten Mehmet K., iddiaya göre aralarındaki alacak anlaşmazlığı nedeniyle eski ortağı Mevlüt T.\'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Mevlüt T. hastaneye kaldırılırken, Mehmet K. de gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Anabağlar Mahallesi 152518 Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet K. eski ortağı Mevlüt T. ile karşılaştı. İddiaya göre ikili arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet K., Mevlüt T.\'yi karnı ve sol ayağından bıçakladı. Yaralı Mevlüt T., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mevlüt T., yapılan ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Mehmet K. de polis tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma sürüyor.

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