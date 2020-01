Eski olimpik sporculardan Naim Süleymanoğlu konusunda sitem

\"Eski şampiyonların neden bu noktada olduğunun sorgulanması lazım\"

Olimpiyat şampiyonu halterci Halil Mutlu: \'\'Ne kadar görmezden gelseler de biz Türk sporunun merkezindeyiz\"

Olimpiyat ikincisi güreşçi Şeref Eroğlu: \'\'Dünyaya malolmuş bu insanlara büyük Türk devletinin sahip çıkması lazım\"

Ercan ATA / ANKARA,(DHA)

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu ve rekortmen halterci Naim Süleymanoğlu\'nun hastanedeki tedavisi sürerken, olimpiyat şampiyonu bir başka halterci Halil Mutlu ile olimpiyat ikincisi Şeref Eroğlu, Süleymanoğlu için duacı olduklarını belirttiler. İki sporcu, eski şampiyonların neden bu noktada olduğunun sorgulanması lazım diyerek şunları söylediler:

HALİL MUTLU\'NUN AÇIKLAMALARI...

\"Naim ağabeyde gözle görülür bir iyileşme var. Düne göre çok daha iyi olduğunu gördük. Naim Süleymanoğlu büyük bir isim. Bu hastalığın üstesinden kalkacak her zaman olduğu gibi. Bizler dua ediyoruz daha iyi olması için. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Nerede olduğunu, ne için olduğunu biliyor ve sohbet ediyor. Organ nakli ile ilgili Sayın Cumhurbaşkanımız gerekeni söyledi. Ne gerekiyorsa yapın dedi. Önemli olan bu noktaya gelmekti ve çok yol kat ettik. Önemli olan bizlerin duyarlılığı. Bu tür olaylarda organ nakli gündeme geliyor maalesef. Bunu her zaman gündemde taze tutmak ve halkımızı bilinçlendirmek ve daha duyarlı olmak konusunda çalışmalar yapmak zorundayız.\'\'

Eski şampiyonlar gereken ilgiyi görüyor mu sorusuna ise Mutlu, \'\'Açıkça gereken ilgiyi görüyoruz ama nerede sokakta? Gittiğimiz her yerde baştacıyız. Biz ortalıktayız. Ama birileri gözden uzak tutuyor bizleri. Biz ne kadar da dışarda olsak da, herkes şunu bilsin Türk sporunun geleceğine yön verecek kişiler bizleriz. Basın ve federasyonlar açısından baktığımız zaman, evet bizim gibi değerler dışarda. Biz şampiyonlar olarak zor zamanlarda bu zamanlarda hatırlanmak istemiyoruz. Biz Türk sporuna sahip çıkmak istiyoruz. Ne kadar görmezden gelseler de biz Türk sporunun merkezindeyiz\'\' diye konuştu

\"Madalya kazandığınızda herkes yanınızda ama bugün kimse yok mu?\" sorusuna Halil Mutlu, \'\'Aslında bunun iki nedeni var. Bizim zamanımızda sosyal medya yoktu. Günümüzde sosyal medyayı çok yaygın kullanıyoruz. Özellikle bugünkü yöneticilerimiz ve başkanlarımız. Bu sadece bir federasyon için değil birçoğu için geçerli. Federasyonlardan günde neredeyse 50 tane mesaj geliyor. Sanki biz onları her zaman takip etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Bir haftadır Naim ağabey ile ilgili konuşuyoruz. Ama başta bizim federasyonumuz (halter) olmak üzere tek bir geçmiş olsun mesajı veya buna benzer bir mesaj alamadık. Bunları görünce de üzülmüyoruz değil, gördükçe bir o kadar daha güçleniyoruz. Bu bir haftalık süreçte bize sahip çıkan, bizi destekleyen tek bir kişi vardı. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere ne kadar çok değer verdiğini biliyoruz. Yanımızda olan tek kişi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Fatih Şahin bu süreçte çok çok yardımcı oldu. Bugün bir umut bekliyorsak Fatih Şahin ve Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Söylediğim gibi, her konuda attığı adımları bizlere mesajla bilgi verenler maalesef bir geçmiş olsun mesajını göremedik. Eski şampiyonların neden bu noktada olduğunu bu iki cümlede anlıyoruz\'\' diye cevap verdi.

ŞEREF EROĞLU: \'\'DÜNYA YA MALOLMUŞ BU İNSANLARA BÜYÜK TÜRK DEVLETİNİN SAHİP ÇIKMASI LAZIM.

Avrupa, Dünya ve Olimpiyat ikincisi eski Milli güreşçi Şeref Eroğlu, \'\'Naim ağabeyimize Allah\'tan şifa diliyoruz. O Türk sporunun bir numaralı sportif figürü. 1988 yılından beri üç olimpiyat, 8 dünya ve 46 rekor kırmış bir ağabeyimiz. Geçmişi başarılarla dolu şampiyonalara sahip çıkılmaması bizleri çok üzüyor, diyerek şu açıklamalarda bulundu: \'\'Biz idealleri olan insanlardık ve şampiyonlardık. İdealimiz neydi, vatanın birliği ve milletin bağımsızlığı için akıtılan terin, çekilen çilenin hesabı olmaz diye bu yola çıktık. Bu konuda milletimiz taktir ediyor. Biz eski şampiyonlar elimizden geleni yaptık. Bugün olsa yine aynı şeyleri yaparız. Ama bir haftadan beri sosyal medyada, televizyonlarda Naim ağabey bundan dolayı kendine biraz yer buldu. Sordular mı Naim senin ne sıkıntıların var? Kim bilecek Naim ağabeyin neler çektiğini, neler yaşadığını. Eli kalem tutanlar yazıyor çiziyor üslubuyla, usturubuyla. Bu tür şampiyonlar spor yaşamlarından sonra sportif ve psikoloji açısından sıkıntılar yaşıyor. Her karakter bu tür sıkıntıların altından rahatlıkla kalkamayabiliyor. Bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığımızda bir birim oluşturulmalı. Bu tür sıkıntılara düşen şampiyonlara bilimsel olarak yardım edilmeli. Biz 80 milyonluk bir ülkeyiz ama olimpiyatlara gelindiğinde bir veya iki altın madalya ya talip olan bir ülke oluyoruz. Sayıları 10-15\'i geçmeyen sadece ülkeye değil, dünyaya malolmuş bu insanlara büyük Türk devletinin sahip çıkması lazım. Hepimizin sporun içinde alacağı görevler olabilir. Organ nakli konusunda toplumumuz yeterince bilgili değil. Biz şampiyonlar olarak, Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu bir şey varda biz destek olmadık mı? Bu şampiyonları bir şekilde sosyal hayatın içinde tutmak lazım. Gençlerimize örnek gösterebilmek için bu şampiyonlara sahip çıkmalıyız diye düşünüyorum.\'\'

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Halil Mutlu\'nun açıklamaları

-Şeref Eroğlu\'nun açıklamaları

(FOTOĞRAFLI)