Eski öğretmene, FETÖ'den 7.5 yıl hapis cezası

Mehmet GÜNEY/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan eski öğretmen Zafer Baykal\'a, 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alınan ve meslekten ihraç edilen Zafer Baykal hakkında, \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına, tutuklu sanık Baykal ve avukatı katıldı. Savcı, Zafer Baykal\'ın kendisine ait olan iki GSM hattından da örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock\'u kullandığının tespit edildiğini söyledi. Savcı, sanığın, Isparta ve İzmir\'de, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan kolejlerde öğretmen olarak çalıştığını, 2012\'de çalışmaya başladığı Milli Eğitim Bakanlığı\'ndan ihraç edildiğini kaydetti. Sanığın üç çocuğunun KHK ile kapatılan İzmir Özel Yamanlar Koleji\'nde okuduğunu belirten savcı, tanık beyanları ve diğer deliller de göz önünde bulundurularak, Baykal\'ın \'Silahlı terör örgütü üyesi olmak\' suçundan cezalandırılmasını istedi.

Tutuklu bulunduğu Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi\'yle (SEGBİS) duruşmaya katılarak savunmasını yapan Zafer Baykal, 2001\'den 2012\'ye kadar KHK ile kapatılan kolejlerde, 2012\'den sonra ise Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak çalıştığını söyledi. Baykal ayrıca, FETÖ ile bağlantılı kolejlerde okuyan üç çocuğunu bu okullardan alarak devlet okullarına gönderdiğini belirtti. ByLock programını da kullanmadığını iddia eden sanık, hayatı boyunca hiç suç işlemediğini ve şu anda da suçsuz olduğunu dile getirerek beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, Zafer Baykal\'a 7 yıl 6 ay hapis cezası verip, tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.