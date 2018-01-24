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Eski öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı, cinsel tacizden gözaltına alındı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da daha önce antrenörlüğünü yaptığı kız çocuğunun fotoğraf ve bilgilerini kullanıp sosyal medyada hesap açarak, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapan basketbol antrenörü Cem K

24 Ocak 2018 20:38

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da daha önce antrenörlüğünü yaptığı kız çocuğunun fotoğraf ve bilgilerini kullanıp sosyal medyada hesap açarak, fuhuş vaadiyle dolandırıcılık yapan basketbol antrenörü Cem K. (31), cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Canik ilçesinde basketbol antrenörü Cem K., bir dönem antrenörlüğünü aptığı 13 yaşındaki kız çocuğunun kimlik bilgileri ve fotoğrafını kullanarak sosyal medyada hesap açtı. Buradan kendisine ulaşan erkeklere, \'Escortum. Ağabeyim sakat, paraya ihtiyacım var\' yazarak para karşılığı fuhuş yapmak istediğini söyledi. Cem K., fuhuş için anlaştığı 3 kişiye kendi adına bir bankada açtığı hesaba 100\'er lira yatırttı, ilçedeki bir AVM\'de olduğunu yazıp üzerindeki elbiseleride tarif ederek randevu verdi. Buluşma yerine giden bu kişiler, dolandırıldıklarını anlayınca Siber Suçlar Şube Müdürlüğü\'ne giderek şikayette bulundu.
Soruşturma başlatan polis ekipleri, Cem K.\'yi Uludağ Mahallesi\'nde yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Cem K., eski öğrencisinin bilgilerini ve fotoğraflarını kullandığı gerekçesiyle cinsel taciz suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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