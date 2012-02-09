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Dünya

Eski nükleer santrale Sarkozy desteği PARİS (A.A)

09 Şubat 2012 19:33

-Eski nükleer santrale Sarkozy desteği PARİS (A.A) - 09.02.2012 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, kuzeydoğudaki Fessenheim kasabasındaki ülkenin en eski nükleer enerji santralinin kapatılması önerisine karşı çıktı. Fessenheim kasabasındaki nükleer enerji santralini bugün ziyaret eden Sarkozy, ''bu santralin kapatılmasının ve burada çalışanları işten atmanın büyük bir yanlış ve skandal olacağını'' söyledi. Çevre dostu grupların bu konudaki sert eleştirilerine karşı çıkan Sarkozy, sözkonusu nükleer enerji santralinin güvenliği konusunda kesinlikle şüphe olmadığını söyledi. Fessenheim'da 1978 yılında kurulan enerji santrali, ülkenin en eski nükleer enerji santrali olma özelliğini taşıyor. Fransa, toplam enerji ihtiyacının üçte ikisini nükleer enerji santrallerinden karşılıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine üç aydan az bir süre kala, Japonya'daki nükleer kazanın da etkisiyle, nükleer enerji santrallerinin güvenliği en önemli tartışma konuları arasında yer alıyor.

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