Snowden: Kızlar sevgilim var, bana çıplak fotoğraflarınızı göndermeyin

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in eski çalışanı Edward Snowden, kadın hayranlarından kendisine çıplak fotoğraf göndermemesini istedi.

Russia Today'in haberine göre; ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in istihbarat bilgilerini sızdırmasıyla gündeme gelen Snowden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hanımlar, Noel hediyeleri onur verici, ancak FBI’ın yakalama kararı var” diye yazdı. Rusya'da yaşayan Snowden paylaşımını “Kız arkadaşım var” sözleriyle sonlandırdı.

Snowden NSA'in dünya genelindeki dinleme faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçirmiş ve Greenwald ve diğer gazeteciler aracılığıyla ifşa edilmesini sağlamıştı. Ülkesinde casusluk ve devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Snowden, kendisine iltica hakkı tanıyan Rusya'da ikamet ediyor.