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Dünya

Snowden: Kızlar sevgilim var, bana çıplak fotoğraflarınızı göndermeyin

NSA'in istihbarat bilgilerini sızdıran Edward Snowden, FBI'ın kendisi hakkında yakalama kararı olduğunu hatırlattı

19 Ocak 2016 13:30

ABD'nin Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in eski çalışanı Edward Snowden, kadın hayranlarından kendisine çıplak fotoğraf göndermemesini istedi.

Russia Today'in haberine göre; ABD Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'in istihbarat bilgilerini sızdırmasıyla gündeme gelen Snowden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Hanımlar, Noel hediyeleri onur verici, ancak FBI’ın yakalama kararı var” diye yazdı. Rusya'da yaşayan Snowden paylaşımını “Kız arkadaşım var” sözleriyle sonlandırdı.

Snowden NSA'in dünya genelindeki dinleme faaliyetlerine ilişkin belgeleri ele geçirmiş ve Greenwald ve diğer gazeteciler aracılığıyla ifşa edilmesini sağlamıştı. Ülkesinde casusluk ve devlet sırlarını ifşa etme gibi suçlamalarla karşı karşıya olan Snowden, kendisine iltica hakkı tanıyan Rusya'da ikamet ediyor.

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