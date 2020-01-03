Eski Nissan Üst Yöneticisi Ghosn'ın kaçışına yardım ettiği iddiasıyla 5 şüpheli tutuklandı

Eski Nissan Üst Yöneticisi Carlos Ghosn'un Japonya'dan Lübnan'a İstanbul üzerinden kaçmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. İki kişi serbest bırakıldı. İki uçağa da el kondu.

Japonya'da ev hapsinde tutulan Nisssan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'un Lübnan'a kaçışıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişi, polisteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından 2 yer hizmetleri çalışanı F.K. ve İ.M.H. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Nissan'ın Japonya'da ev hapsinde tutulan eski CEO'su Carlos Ghosn, Türkiye üzerinden Lübnan'a kaçmıştı. Japonya'da Ghosn'un kaçışıyla ilgili İstanbul'da soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltına alınanlardan 4'ünün pilot, birinin kargo firması ticaret ve operasyon müdürü, 2'sinin ise Atatürk Havalimanı'ndan yer hizmeti veren bir firmanın çalışanı olduğu belirtildi.