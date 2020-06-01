Eski NBA oyuncusu J.r Smith, arabasının camlarını kıran kişiye saldırdı

Geçen yıl NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen J.r Smith, aracının camını kırdığını öne sürdüğü bir adamı döverken görüntülendi. Smith, "Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı" dedi.

TMZ Sports’un yayınladığı videoda 34 yaşındaki basketbolcu arabasına zarar verdiği öne sürülen bir adamı döverken görüntülendi. Videoda Smith, arabasının camını kırdığı iddiasıyla yakaladığı bir adamı yerde tekmelerken görülüyor. Smith’in arkadaşı olduğu düşünülen birkaç kişi olaya müdahale edince aracın camını kırdığı iddia edilen kişi kalkıp kaçmaya başlıyor.

Smith, olayın haberlere yansımasının ardından bir açıklama yaparak "Küçük beyaz şerefsizlerden biri nereye gittiğini bilmiyordu ve kamyonetimin kahrolasıca camını kırdı. Yakaladım ve k.çına tekmeyi bastım. Bu nefret suçu değil, benimle bir sorunu olmayan kimseyle bir problemim yok. Bu s…. sisteminin sorunu. Olan bu.” dedi.