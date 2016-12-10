Eski Nazilli İlçe Emniyet Müdürü 'FETÖ'den tutuklandı

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Nazilli eski İlçe Emniyet Müdürü İlyas Karpınar ve üniversite öğrencisi Merve Utaş bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan İlyas Karpınar ve Merve Utaş Bylock kullandıkları gerekçesiyle tutuklandı.

DHA'da yer alan habere göre, 2'nci sınıf Emniyet Müdürü olan İlyas Karpınar, 2012-2014 yılları arasında Nazilli İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Karpınar, kamu görevinden ihraç edilmişti.