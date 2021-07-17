Eski NATO Afganistan sivil temsilcisi Çetin: Türkiye, Afganistan'da olmalı ancak önce Taliban'la anlaşılmalı

2003’ten 2006’ya kadar NATO’nun Afganistan’da sivil temsilcisi olarak görev yapan Hikmet Çetin, Türkiye'nin Kabil'deki Hamid Karzai Havaalanı’nı koruma görevini üstlenmesi gerektiğini, ancak Taliban'la anlaşmaya varılması gerektiğini söyledi.

Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye konuşan Çetin, "Türkiye Afganistan’da çok sevilir...Türkiye’yi NATO olarak değerlendirince tepki veriyorlar. Ancak kardeş ülke tarihimiz var. Düşünün ki 1 Mart 1921’de Türkiye’yi ilk tanıyan ülke Afganistan... İlk büyükelçimizi Atatürk oraya atamış. Medine’yi savunan Fahrettin Paşa... İlk yabancı ziyaret Afganistan kralından gelmiş...Yani çok derin bağlar var... NATO’daki tek Müslüman ülke Türkiye... Bütün bunlar önemli...Ve bu nedenle ben Türkiye’nin Afganistan’a her türlü desteği vermesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

Türkiye'nin Afganistan'da üstleneceğe role "Taliban'ın bir şekilde 'evet' demesinin sağlanması gerektiğini" ifade eden Çetin, kabul alınmazsa riskin artacağını söyledi.