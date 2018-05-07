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Dünya

Eski Musul'da son 9 ayda 950 ceset çıkarıldı

Çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riskinin bulunduğu belirtiliyor

07 Mayıs 2018 12:34

Arama kurtarma ekipleri, IŞİD'in çatışmaların son gününe kadar savunduğu eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı. Çıkarılan cesetlerin büyük bölümünün IŞİD'lilere ait olduğu tahmin ediliyor. Musul Belediyesi'nin de çatışma alanlarından toplanan moloz ve çöpler için de yer aradığı, çünkü çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riskinin bulunduğu ifade ediliyor.

Irak güvenlik güçlerinin Musul’u IŞİD'ten kurtarmak için yaptığı harekât, geçen ağustosta sona erdi. Ancak savaşın izleri henüz silinmedi. Musul kenti, bir yandan yaşamı normale döndürmeye çalışırken öte yandan da enkaz kaldırmaya ve savaşta ölenlerin cesetlerini toplamaya çalışıyor. ABD’nin New York Times Gazetesi’nin haberine göre, ekipler özellikle IŞİD'in çatışmaların son gününe kadar savunduğu eski Musul’da son 9 ayda 950 ceset çıkardı.

Habertürk'ün aktardığına göre büyük bölümünün IŞİD militanlarına ait olduğu tahmin edilen cesetlerin kimlik tespiti de kimsenin bu kişilere sahip çıkmamasından ötürü güçlükle ilerliyor. Zamanla çürüyen cesetlerin kimlik çalışması bu yüzden DNA testleri sayesinde yürütülebilecek. Ekipler, cesetlerden örnekler alıyor ve fotoğraflarını çekiyor. Musul Belediyesi, çatışma alanlarından toplanan moloz ve çöpler için de yer arıyor. Çünkü çöp ve molozların aralarında kalan ceset parçalarının, hastalık yayma riski bulunuyor.

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