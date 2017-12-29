T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski muhtarın kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürmesi kamerada

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, eski muhtar Halit Kaya'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz'ı (42) tabancayla vurarak, öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

29 Aralık 2017 14:23

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, eski muhtar Halit Kaya\'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz\'ı (42) tabancayla vurarak, öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, 24 Kasım akşamı, Muttalip Orta Mahalle\'de meydana geldi. Emirler Mahallesi\'nin eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki araçta da hasar oluşurken, Kaya ve Yılmaz ile yanında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Halit Kaya, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz\'ı başından vurarak, öldürdü. Kaya, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.
Olay anının, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülere göre, otomobille kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da duruyor. Otomobilden inen Halit Kaya ile kamyonetten inen Mehmet Yılmaz ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşüyor. Eski muhtar Halit Kaya, tabancasını çıkarıp, Mehmet Yılmaz\'a ateş ediyor. Başından vurulan Yılmaz, 2 kişinin arasında yere yığılıyor. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ESKİŞEHİR DHAESKİŞEHİRHalit KayaMehmet YılmazOlayKasımMuttalip Orta MahalleEmirler MahallesiDRACEKayaYılmazGörüntülereOtomobildenTartışmaEskiBaşından

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24