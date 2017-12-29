Eski muhtarın kaza sonrası tartıştığı sürücüyü öldürmesi kamerada

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, eski muhtar Halit Kaya\'nın (67) otomobiliyle karıştığı hasarlı kazanın ardından tartıştığı kamyonet sürücüsü Mehmet Yılmaz\'ı (42) tabancayla vurarak, öldürme anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 24 Kasım akşamı, Muttalip Orta Mahalle\'de meydana geldi. Emirler Mahallesi\'nin eski muhtarı Halit Kaya yönetimindeki 26 DR 966 plakalı otomobil, Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 06 ACE 71 plakalı kamyonet ile çarpıştı. İki araçta da hasar oluşurken, Kaya ve Yılmaz ile yanında bulunanlar arasında tartışma çıktı. Halit Kaya, yanında taşıdığı ruhsatlı tabancasıyla Mehmet Yılmaz\'ı başından vurarak, öldürdü. Kaya, olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı ve mahkemece tutuklandı.

Olay anının, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülere göre, otomobille kamyonetin çarpışmasının ardından her iki araç da duruyor. Otomobilden inen Halit Kaya ile kamyonetten inen Mehmet Yılmaz ve yanındaki 2 kişi arasında tartışma çıkıyor. Tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüşüyor. Eski muhtar Halit Kaya, tabancasını çıkarıp, Mehmet Yılmaz\'a ateş ediyor. Başından vurulan Yılmaz, 2 kişinin arasında yere yığılıyor.



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