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Eski muhtar mezarlıkta intihar etti

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve bankalara borcu olduğu iddia edilen eski muhtar Edip T

19 Ocak 2018 17:12

Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, ekonomik sıkıntılar yaşadığı ve bankalara borcu olduğu iddia edilen eski muhtar Edip T. (52), kendisini mezarlıktaki bir ağaca asarak yaşamına son verdi.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Eski Kabristanlığı\'nda bir özel güvenlik görevlisi, bugün saat 10.30 sıralarında, Turgutlar Mahallesi eski Muhtarı Edip T.\'yi ağaçta asılı halde görünce durumu amirlerine ve polis ekiplerine bildirdi. Mezarlığa  gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine emniyet şeridi çekti. Edip T.\'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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