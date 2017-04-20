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Eski muhtar, IŞİD üyeliğinden tutuklandı

Eski muhtarın, IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçmek isteyenlere yardım ettiği öne sürülüyor

20 Nisan 2017 22:03

Ankara'daki soruşturma kapsamında Kilis'te gözaltına alınan eski muhtar, IŞİD üyelerinin Suriye'deki çatışma bölgelerine geçmesine yardım ettiği gerekçesiyle, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden cezaevine gönderildi.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca, istihbarat birimlerinin çalışmaları ve IŞİD soruşturmasında gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda, eski muhtar M.K.K. hakkında gözaltı kararı verildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak başkente getirilen, savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan eski  muhtar M.K.K, 'silahlı terör örgütü üyeliği'nden cezaevine gönderildi.

IŞİD'e katılmak için Suriye'ye geçmek isteyenlere yardım ettiği öne sürülen şüphelinin, Ankara'dan Kilis'e giden örgüt mensuplarını  karşılayıp kalacak yer sağladığı ve sınır ötesine geçişlerini organize ettiği değerlendiriliyor.

 

 

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