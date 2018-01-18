Eski müdürden sanık iş adamı hakkında 'örgütsel tavır sergiledi' iddiası

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüte finans desteği sağladığı öne sürülen tutuklu iş adamları Ahmet Küçükbay, Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk\'un 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandıkları davaya devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Mali Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Zafer Çeliköz, dönemin İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve Ahmet Küçükbay’ın katıldığı görüşmede, Küçükbay’ın örgütsel tavır sergilediğini savunarak, \"Görüşmeye bilgi vermek için değil, bizim elimizde hangi bilgiler var; onu öğrenmek, bilgi almak için gelmiş\" dedi.

İzmir\'de, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen iş adamlarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi, Abdullah Kavuk ve oğlu Metehan Kavuk, polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen, Gediz Üniversitesi\'nin kurucularından Orkide Yağları ve Küçükbay Şirketler Grubu\'nun sahibi iş adamı Ahmet Küçükbay, Kavuklar Şirketler Grubu sahibi ve Gediz Üniversitesi\'nin Mütevelli Heyet eski Başkanı Abdullah Kavuk ile Şeref Kuyumculuk\'un sahibi Şeref Sipahi tutuklanırken, Metehan Kavuk da tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında, İzmir 13\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde, 15\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın beşinci duruşması bugün görüldü. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kaydedilen duruşmaya tutuklu sanıklar Abdullah Kavuk, Ahmet Küçükbay, Şeref Sipahi ile tutuksuz sanık Metehan Kavuk, sanık avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, geçen duruşmada sanık Ahmet Küçükbay’ın talebi üzerine dönemin İzmir Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve diğer müdürlerin talimatla ifade verdiğini söyledi. Daha sonra duruşmada ifade veren tanıklardan Rukiye Ayşin Varol, Ahmet Küçükbay’ın eşi Hatice Küçükbay’ın örgüte finans desteği sağlamak için yemekler düzenlendiğini iddia ederek, şunları söyledi:

\"Ben ders ablalığı görevinde bulundum. Sanıkları sadece isim olarak tanıyorum. Örgütün içinde olduklarını örgüt adına düzenlenen programlardan tanıyorum. Örgüte para kazandırmak için yemekli programlar düzenleniyordu. Bunu Ahmet Küçükbay’ın eşi Hatice Küçükbay yapıyordu. Ayrıca haftada bir gün dini sohbet adı altında toplantılar yapılıyordu.\"

\'ÖRGÜTLE İLİŞKİSİ ÇOK ESKİYE DAYANIR\'

Tanık olarak dinlenen İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele eski Müdürü Zafer Çeliköz de Ahmet Küçükbay ile dönemin İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya’nın makamında gerçekleştirilen görüşmeye katıldığını söyledi. Mali şube müdürü olarak Ocak 2014 ile Mart 2015 tarihleri arasında görev yaptığını ve o dönemki soruşturmalara göre, Küçükbay’ın FETÖ üyesi olduğunu söyleyen Çeliköz, \"17/25 Aralık’ta polis kanalıyla darbe yapıldığı dönemde mali şube müdürüydüm. Daha sonra organize suçlarla mücadele şube müdürü oldum. Ahmet Küçükbay örgütün yayın organı Samanyolu TV’nin kurucularındandır. Örgütle ilişkisi çok eskiye dayanır. Bunu kendisinden de duydum. Ahmet Küçükbay hakkında yürüttüğüm soruşturma için delil aradığım dönemde Celal Uzunkaya, bana ve dönemin şube müdürlerini telefonla arayıp makamına çağırdı. Makamına gittiğimizde Ahmet Küçükbay ve şube müdürleri vardı. Celal Uzunkaya, ‘Küçükbay’a ne sorunuz varsa sorabilirsiniz’ dedi. Ben görüşmede Küçükbay’ın örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in talimatıyla Bank Asya’ya para yatırdığını söyledim. Küçükbay, o görüşmede Bank Asya’ya 3 milyon euro ile birkaç milyon dolar yatırdığını söyledi. İstediği zaman da parasını çekebileceğini söyledi. Ben de ‘Neden çekmiyorsun o zaman?’ dedim. Cevap vermedi\" diye konuştu.

\'BİZDEKİ BİLGİLERİ ALMAYA GELMİŞ\'

Uzunkaya’nın makamında gerçekleşen görüşmede Ahmet Küçükbay’ın örgütsel tavır sergilediğini savunan Çeliköz, \"Ahmet Küçükbay, görüşmede örgütsel bir tavır takındı. Kendisinin örgüt üyesi olup olmadığını kanıtlamak zorunda olmadığını söyledi. 1 saatlik görüşmede kendisinden hiçbir şey öğrenemedik. Celal Uzunkaya FETÖ’nün çözülmesi için Küçükbay’ın söyleyeceklerinin önemli olduğunu söylemişti. Kordon’da bir rezidansta bir görüşme ayarladı. Ancak ikinci görüşmede de ‘Beni ikna edin’ dedi. Görüşme sonuçsuz kaldı. Kendisi görüşmelerde örgütsel bir tavır sergilemiştir. Ben aynı zamanda terör sorgu uzmanıyım. Ahmet Küçükbay görüşmeye bize bilgi vermeye değil, bizdeki, elimizdeki bilgileri almaya gelmiş\" dedi.

\'KORDON’DA, OTELDE TOPALANIYORLARDI\'

Diğer sanıklar Abdullah Kavuk ve Şeref Sipahi hakkında da bilgi veren İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele eski Müdürü Çeliköz, şunları söyledi:

\"Abdullah Kavuk, FETÖ’nün kurduğu Gediz Üniversitesi’nin mütevelli heyet başkanıdır. O dönem de bu gerekçeden dolayı almamız yeterli değildi. Kavuk’un FETÖ’nün mali yapısı açısından örgüt için önemli biri olduğunu biliyorum. Üniversiteye de himmet verdiği yönünde bilgiler vardı. Şeref Sipahi\'nin de Çiğli bölgesinde örgüte yurt için yer ayarladığını ve örgütün finansını kendisinin yönettiğini kendi ifadelerinden hatırlıyorum. Ayrıca bu kişiler Kordon’daki bir otelde örgütün Ege Bölge imamı Bekir Baz başkanlığında toplanıyorlardı. Bunlar ‘Babalar dosyası’nda mevuttur.\"

Mahkeme heyeti, duruşmaya öğle arası verdi.

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