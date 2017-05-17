Eski model Guilfoyle, Beyaz Saray sözcüsü mü olacak?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer’ı görevden alarak yerine, eski Victoria's Secret modeli olan Fox News sunucusu Kimberly Guilfoyle’yi getireceği iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Trump'ın Eski FBI Direktörü James Comey'yi kovmasının ardından, Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ı da görevden alacağı ileri sürülüyor. ABD Başkanı'nın Spicer'ın yerine getirmeyi planladığı kişi ise Fox News sunucusu olan eski Victoria's Secret modeli Kimberly Guilfoyle.

"Ülkeme hizmet etmekten onur duyarım"

San Francisco'da Mercury gazetesine konuyla ilgili demeç veren Guilfoyle, "Bir vatansever olarak ülkeme hizmet etmekten onur duyarım. Bunun benim için büyüleyici bir iş olacağını düşünüyorum. Bu zorlu bir iş azim, dikkat gerektiriyor. Bu işi yapacak kişi derin bilgiye sahip iyi bir iletişimci olarak görevi yürütebilmeli" ifadelerini kullandı.

"Başkan'la iyi bir ilişkim var"

Trump'la yaklaşık on yıldır tanışan bir isim olan Gıilfoyle, "Başkan'la iyi bir ilişkim var. Açık, samimi ve hakiki ilişkilerden hoşlanıyorum. Güven ve bütünlük inşa ediyor. Bu da sözcü pozisyonunda başarılı olmak için zaruri" dedi. Fox News ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada Gıilfoyle'in uzun süreli sözleşmesi olduğunu kaydederek, sunucunun 'hiçbir yere gidemeyeceğini' vurguladı.