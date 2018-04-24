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Eski mobilyalara renkli dönüşüm

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da devlet memuru Zeliha Demiratar (54), eski ve antika mobilyaları boyayarak yeniden kullanılmasını sağlıyor

24 Nisan 2018 12:55

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN’da devlet memuru Zeliha Demiratar (54), eski ve antika mobilyaları boyayarak yeniden kullanılmasını sağlıyor. 
Devlet Su İşleri (DSİ) 7’nci Bölge Müdürlüğü’nde teknisyen olarak çalışan ve Atakum ilçesinde oturan Zeliha Demiratar, kendi evinin bir köşesinde hobi olarak kendisine ve arkadaşlarına ait eski mobilyaları boyayarak geri dönüşümünü sağlıyor. Amacının emekli olduktan sonra bir atölye açmak olduğunu belirten Demiratar, kadınların ülke ekonomisine büyük katkılarda bulunduğunu söyledi.
Evinin bir köşesinde eski ve antika mobilyaları boyayarak geri dönüşümünü sağladığını belirten Zeliha Demiratar, “Bu işe hobi olarak başladım. Renklerle oynamayı seviyorum. Şu anda ben eski mobilyalarımı geri dönüşüm yaparak yeniliyorum. Çocuklarımın, ailemden bazılarının eski ve atacakları mobilyaları veya objeleri değerlendiriyorum. Bunları varak tekniği, transfer, eskitme yöntemleriyle çok farklı tasarımlar elde edebiliyorum” dedi.
Son 1 yıldır bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığını belirten Demiratar, “Daha öncelerden de amatörce yapıyordum. Bu yaptığım ürünleri satmıyorum. Biz kadınlar bu işleri yaparken, belki farkında olarak belki farkında olmayarak kadınlar kendilerini yeniliyor. Değişik işlerle uğraşıyor ve ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz. Hedefim emekli olduktan sonra bu işi profesyonelce yapıp bir atölye açmak istiyorum. Evde veya ofiste olabilecek her şeyi yapabiliyoruz. Mobilya, vitrin, sandalye, masa, süs eşyaları, örneğin eski bir tavadan da saat yaptım” diye konuştu.

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