Eski MİT'çilerin fişlendiği ortaya çıktı

İzmir merkezli “şantaj ve fişleme” davasının bir numaralı sanığı işadamı Bilgin Özkaynak’ın Sapanca’daki evinde ele geçirildiği öne sürülen dijital verilerin içinden önemli isimler çıktı. Eylül 2011’de sızan ve kamuoyunda “Oslo görüşmesi” olarak bilinen MİT-PKK görüşmelerini MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile birlikte gerçekleştiren emekli MİT Müsteşar Yardımcısı Afet Güneş, eski MİT Müsteşarı Emre Taner ve Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili “fişleme” kayıtları da dijital veriler arasında bulunuyor.

Hürriyet Gazetesi'nden Toygun Atilla'nın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Şubat 2012’de, KCK operasyonları kapsamında MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Afet Güneş ile ifade vermeye çağırdığı eski MİT Müsteşarı Emre Taner ile ilgili fişleme şöyle:

- “Bütün meslek hayatı boyunca herkese ve her gruba mavi boncuk verdi. CHP üzerinden onunla ve Afet Hanım’la irtibat kurmaya çalıştık ama bizi kabul etmedi. Afet Hanım bu konuda daha ılımlı.

- Hükümetle uyumlu bir çalışma dönemi geçirdi. Ak Parti onu uzun süre değiştirme gereği görmedi. Başbakan açılım sürecinde bir süre geçince onun yalan söylediğini ve kendisini oyaladığını düşünmeye başladı.

- İddia doğruysa, ‘MİT’i sokağa dökerim her yer ceset dolar’ demiş ama Başbakan resti görmüş.

- Kaşif’i korumaya çalıştı. Askerle ilişkileri soğuktu.

- Hükümetin açılım politikasına ikna olmasında önemli rol oynadı. Askerin ses çıkarmaması için askerlerin zaaflarını içeren bazı dosyalar hazırlanmasına izin verdi.

- Bize uzak biri. Herhangi bir görev almasına engel olunması gerek. Yeniden kritik bir yere gelmesine tahammül gösteremeyiz.

'Taner: Deli saçması şeyler'

Telefonla ulaştığımız Emre Taner, bu konuyda bilgilendirilmediğini belirterek, şunları söyledi: “İlk kez sizden duyuyorum. Bu yazılanlar deli saçması şeyler. Kimler neden yapmış ? Bilmiyorum. Emekli olduktan sonra her yere bizim ismimiz sokmaya başladılar. Ben artık bu işlerden uzağım. Eşimin hastalığı ile ilgileniyorum.”

'Güneş hükümet karşıtı'

Afet Güneş ile ilgili fişleme kaydının yazarı ve son kaydedeni ise emekli Albay Coşkun Başbuğ olarak gözüküyor. afetdocx adlı dosyanın oluşturulma tarihi 16 Kasım 2010. Son kayıt tarihi ise 21 Şubat 2011. Dokümanda şu ifadeler bulunuyor:

- “Öcalan İmralı’ya getirildiğinde Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın izni olmasına rağmen sorgulara girmesine izin verilmemesi ve Tolon Paşa’nın talimatıyla adada zor şartlarda kalması nedeniyle TSK’ya soğuktur. Ergenekon sürecini desteklemiştir.

'Cep telefonu bile var'

- Müsteşarlık konusunda özellikle CHP kanadından girişimde bulundu. Kemal Kılıçdaroğlu ile emekliliği sonrasında görüştü.

- Hükümet karşıtı. Asker karşıtlığı olması hükümetle aynı yöne doğru hareket etmesi sonucunu getiriyor.”

Afet Güneş’in kullandığı telefon numarasının yanı sıra ailesiyle ilgili olduğu iddia edilen sorunlar ve bilgilere de ver verildi. Dosyadaki iletişim bilgilerinin Güneş’e ait olup olmadığını anlamak, eğer doğruysa bu fişleme bilgileri ile ilgili savcılık tarafından kendisinin haberdar edilip edilmediğini öğrenmek için fişleme kaydındaki numarayı aradım. Telefona çıkan kişi Afet Güneş’ti. Kendimizi tanıttıktan sonra İzmir merkezli davada kendisi hakkında fişleme bilgilerinin yer aldığını söyledim.

Telefon numarasına da bu bilgilerden ulaştığımızı söyledik. Güneş güldü, ilk kez duyduğunu söyledi. Savcılıktan bilgi verilmemişti. Güneş, mağdur ve şikayetçiler arasında da bulunmuyordu.

“Çok enteresan” diyerek şaşkınlığını gizlemeyen Güneş, görev yaptığı dönemde bu çete hakkında bilgi sahibi olmadığını belirtti. Son yorumu ise “Demek ki Türkiye’de herkes birbirini kontrol ediyor.”

'Kozinoğlu bizi temsil ediyor'

ODATV davasında yargılanırken Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu ile ilgili fişleme de dokümanlar arasında yer alıyor:

- “ÖKK kökenli olması nedeniyle rahat davranabiliyoruz. Bizi Ankara’daki toplantılarda temsil ediyor.

- Talimatlara uymadığına dair Mehmet Eymür döneminden kalan belgeler elimizde. Gerekirse ullanılabilir.

- Hükümeti yıkmak için elinden gelen her şeyi yapmaya niyetlidir.”

'MİT ve MHP kaseti'

Dosyadaki bir fişleme de MİT’çi M.B. ile ilgili. En kritik konu ise MHP’deki kaset olayına ilişkin: “Özel Görev Gücü benzeri çalışma ile farklılık yarattığı izlenimi oluşturmak istiyor. Bu gruplardan birisinin MHP kasetleri ile alakalı olması bizi zor durumda bırakmak üzereydi.”