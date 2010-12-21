Eski MİT'çi Gündeş: Gülen okullarında öğretmen kılıklı CIA ajanları var!

T24 - Eski MİT İStanbul Bölge Başkanı ve Başbakanlık İstihbarat Başdanışmanı Osman Nuri Gündeş, “İhtilallerin ve Anarşinin Yakın Tanığı” adıyla kaleme aldığı anılarında Fethullah Gülen cemaati okulları konusunda önemli bir iddiada bulundu. Gündeş, "Gülen cemaatine ait Türkiye dışındaki bazı okullarda Amerikan Merkezi Haber Alma Örgütü (CIA) ajanlarının "İngilizce öğretmeni maskesi" altında çalıştığını öne sürdü.



Gündeş'in kaleme aldığı anıları Can Dündar Milliyet gazetesindeki köşesinde duyurdu. Dündar'ın köşeside yayımlanan (21 Aralık 2010) yazıda Gülen okullarına ilişkin bölüm "CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor" başlığıyla yer aldı. Dündar'ın yazısında Gündeş'in anılarına atfen yer alan Gülen bölümü şöyle:







‘CIA ajanları öğretmen maskesiyle görev yapıyor’



Gündeş, kitabında Fethullah Gülen hareketini Moon tarikatına benzetiyor.

Amerikalıların Kore’yi işgal ettikten sonra, Güney Kore’yi sömürgeleştirebilmek için Hıristiyan Moon tarikatını kurduklarını, böylece nüfusu Budistlikten vazgeçirip Hıristiyan yaptıkları gibi tarikat aracılığıyla dünyada komünizm karşıtı bir blok oluşturduklarını söylüyor. Gülen‘in de Komünizmle Mücadele Derneği’nden yola çıktığını, Büyük Ortadoğu Projesi kapsamındaki ülkelere öncelik verdiğini hatırlatıyor.

“Sonra CIA, cemaatin faaliyetlerini Rusya’ya yönlendirdi” diyor.

Şu satırlar kitabın “Fethullah Gülen gerçeği“ bölümünden:



Fethullah Gülen gerçeği

“Gülen cemaati tarafından özellikle de Türk cumhuriyetlerinde açılan okullarda diplomatik pasaportlu Amerikalı CIA ajanları ‘İngilizce öğretmeni’ diye barındırılıyor. Bu işbirliği, Türkiye’de yapılan üst düzey resmi bir toplantıda, bizzat Fethullahçı okul yöneticisi tarafından itiraf edildi. Toplantıda MİT temsilcisi de bulunduğu halde, olay karşısında sessiz kalındı. Durum, devletin resmi olarak yayımladığı kitapla da belgelendi.”



Öğretmen kılıklı CIA ajanları

“Yer: Ankara’daki Başkent Öğretmen Evi...

Ev sahibi: Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Eğitim-Öğretim Genel Müdürlüğü...

Konu: Yurtdışında açılan Türk okullarının sorunları...

Toplantıya başta Milli Eğitim Bakanı olmak üzere bakanlığın bütün üst düzey bürokratları katılıyor.

Dahası Başbakanlık’tan, MİT’ten, Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilciler ve yurtdışında okul açmış bazı kimseler de var.

Bu toplantıda Özbekistan’da 18 okul açmış bir şirket sahibi okullardan bahsederken ‘Fethullahçılara ait okullar’ dedi; Türk Milli Eğitimi buna seyirci kaldı. Bu arada okulların müdürü, Amerika’nın Özbekistan’daki bir uygulamasını dile getirdi:

‘ABD, “dostluk köprüsü“ adı altında getirdikleri 70 kişilik öğretmen grubuna diplomatik statü kazandırmış. Özbekistan’da diplomatik pasaportla bulunan ABD’li öğretmenlerin çoğu, Gülen cemaatinin okullarında çalışmaktadır. “İngilizce dil öğretmeni” olarak gözükmekte iseler de esasen Amerikan Gizli Servisi’nin güdümünde görev yaptıkları ve çalıştıkları ülkelerde Pentagon’da üretilen Amerikan politikalarının uygulamasının baş ajanları görevlerini sürdürmektedirler. Onların İngilizce hocalığı sadece maske görevleridir. Örneğin Kırgızistan’da da 60 kadar Amerikalı “öğretmen” vardır.’”