Eski MİT'çi Akter Bodrum'da öldürüldü

T24- Birinci MİT raporunun kilit isimlerinden, emekli MİT mensubu Haluk Akter, Bodrum'da bir cinayete kurban gitti. Akter’in MİT’ten yakın arkadaşı olan Ferdi Tamer de, 1990 yılında İstanbul’da öldürülmüştü.

Turgut Özal’ın Başbakanlığı döneminde ortaya çıkan ve büyük çalkantılara neden olan birinci MİT raporunun kilit isimlerinden, emekli MİT mensubu Haluk Akter, Bodrum’da esrarengiz bir cinayete kurban gitti. Akter’in yakın arkadaşı olan emekli MİT görevlisi Ferdi Tamer de, 1990 yılında İstanbul’da öldürülmüştü.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen olayda önce evinin banyosunda tabancayla intihar ettiği sanılan 63 yaşındaki Haluk Akter'in, yapılan otopsisinde başında üç kurşun deliğine rastlandı. Olayın cinayet olduğu kesinleşirken, kurşunlardan ikisinin Akter’in ensesinden birinin de şakağından girdiği belirlendi. Emekli olduktan sonra bir süre Söz Gazetesi ve Nokta Dergisinde gazetecilik yapıp, Bodrum Yalıkavak beldesine yerleşen ve yalnız yaşayan Akter, bir güvenlik şirketi de kurmuştu.



Ünlü MİT raporu



1987 yılında ortaya çıkan MİT raporu, ‘’Polis-mafya-siyaset’’ ilişkilerini gündeme getirmiş,. MİT Arşiv-Sorgu Müdürü Ferdi Tamer ile MİT mensubu Haluk Akter’in de, o dönem raporla ilgili telefon konuşmaları medyaya yansıyınca, Başbakanlık Teftiş Kurulu geniş kapsamlı bir soruşturma yapmıştı. Daha sonra raporu yazan MİT görevlisi Mehmet Eymür’ün yanı sıra, Hiram Abas ve Korkut Eken de görevden uzaklaştırılmış, rapora katkı verdiği öne sürülen Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Daire Başkanı Atilla Aytek de, Türkiye’de kaçakçılık olaylarının en az görüldüğü il olan Eskişehir’e tayin edilmişti. Ferdi Tamer ise, MİT’ten emekli olduktan sonra İstanbul Üsküdar’da önce bir manav ardından da tüpgaz bayii açmış,18 Aralık 1990 günü de dükkanında uğradığı saldırı sonucu öldürülmüştü.