Eski MİT Müsteşarı'ndan, Berkan'a ajanlık teklifi

T24 - Radikal Gazetesi Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, MİT eski Müsteşarı Atasagun’un kendisine ajanlık teklifinde bulunduğunu söyledi.



Radikal gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Berkan, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un kendisine ajan gazetecilik teklifinde bulunduğunu söyledi. Cihan Haber dergisine konuşan Berkan, “son dönemde fişlenen gazeteciler arasında sizin de adınız geçti. Sizi neden fişlemiş olabilirler” sorusuna “Şener Eruygur kaynaklı olduğundan hiç şüphem olmayan bir belge var. 10-11 kişi vatan hainleri listesi var” yanıtını verdi.



Taraf gazetesinin haberine göre Kıbrıs’ta çözümü savunduğu için o listeye adının girdiğini belirten Berkan, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un kendisine “tehditle karışık bir ajanlık teklifi” yaptığını söyledi.





Çakıcı’nın pasaportu





İsmet Berkan, Radikal Ankara Temsilcisi olduğu dönem yaşanan olayı şöyle anlattı:



“Esasında tehdit edildim. Alaattin Çakıcı, Fransa’da yakalandı. Yakalandığı sırada üzerinden çıkan şeylerin de fotoğrafını gösterdi. Kırmızı pasaportunun Alaattin Çakıcı’nın fotoğrafı olan sayfasının fotoğrafı vardı. Pasaportun üzerinde bir numara var...





Ağzından alev çıkıyor





Biraz daha araştırınca bu pasaportun MİT’e tahsisli bir pasaport olduğu anlaşıldı. Biz de ertesi gün ‘Çakıcı’nın pasaportu MİT’ten’ diye verdik. Haber çıkınca, bir hafta sonuydu, hatta hatırlıyorum otelin havuzunun kenarında kitap okuyorum. Bir telefon çaldı. ‘MİT’ten bekleniyorsunuz’ dediler. Şenkal Atasagun Müsteşar. Ağzından alevler çıkıyor. Ama nasıl bağırıyor. Dedim ki ‘Ya niye bağırıyorsunuz, nedir yani?’ Bir de böyle soruşturma dosyalarını yığmış masasına. ‘Gel sana göstereyim’ dedi. ‘Bakmam’ dedim. ‘Çakıcı hakkında kaç tane soruşturma açmış, Çakıcı ile ilişkisi olanlar hakkında ne kadar soruşturma açmış, bir sürü böyle dosya var. Gel bak’ dedi. ‘Ya niye bakayım, bakmam. Beni sırlarına dahil edeceksin, ondan sonra da manevi baskı altında bırakacaksın. Bakmam.’





Duymamış olayım





Daha sonra iş şu noktaya geldi; ‘Benden haber kaynağını istiyor. Ben de size anlattığım hikâyeyi aynen anlatıyorum orada. İnanmıyorlar. Bağırış çağırış. En sonunda şuraya geldik. Bir tehdit. Dendi ki: ‘Sen bize yardımcı olursan biz de sana yardımcı oluruz. Biz sana özel haberler veririz, sen de bize zaman zaman böyle bilgi verirsin.’ Bu ilişki bir kere böyle başladı mı bir daha onun ucunu getiremezsiniz. Dedim ki ‘Sakın ha ne siz bana böyle bir şey teklif edin ne de ben sizden böyle bir şey duymuş olayım. Hadi bana eyvallah’ dedim, çıktım gittim.”





