Eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun:Gülen grubunun yatırımı Türkiye’ninkine yakın’

‘AKP Hükümeti felaket kadrolaşıyor’

Tempo24

Tempo24

Ergenekon soruşturmasında tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay’a atfedilen günlüklere ilişkin hazırladığımız özel dosyanın noktalanmasının ardından pazartesi günü editoryal bir açıklama yayımlayacağız.Açıklamada günlüklerin nasıl yayımlandığı, hangi ölçütlerle hareket edildiği, hangi bölümlerin Tempo24’ün yayın politikası menzilinin dışında kaldığını okurlarımıza duyuracağız.Mustafa Balbay’a atfedilen, Tempo24’te haber yapılan bölümleri “aynen” yayımlanan ve soruşturma makamlarınca ikinci Ergenekon iddianamesinin dayanakları arasında değerlendiren günlüklerde, dönemin MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’un, Türkiye’nin en büyük Nur cemaatinin lideri Fethullah Gülen ve grubuna ilişkin önemli bir tespiti de yer alıyor.Günlükte Atasagun’a atfedilen bu tespit, “Gülen grubunun yatırımlarının Türkiye’nin yatırımlarına yakın olduğu” sözleriyle ifade ediliyor.Günlükte Atasagun’a atfedilen tespitler arasında, “AKP hükümetinin felaket kadrolaştığı, ABD’nin Türkiye’yi güvenilmez bir ülke olarak gördüğü, medyayı kimlerin kullandığını MİT’in bildiği” de yer alıyor.Balbay’a atfedilen günlükte Atasagun’un ağzından not edilen ifadelere ilişkin olarak önceki gün bir dosya yayımlamıştık. “1. Ordu’dan gelen mektuplara bakarsanız ordu ihtilale hazır” başlığıyla verdiğimiz o dosyanın aksine günlüklerin yarattığı güncel tartışmayla ilgisi bulunmayan bu bölüm bir gazeteci-bürokrat sohbetinden ibaret görünüyor.Ancak “Tempo24, diğer ifadelerini yansıttığı Atasagun’un Gülen cemaati ve hükümet konusunda önemli tespitler yaptığı görüşmeyi kamuoyundan esirgemiş” türünde yapılabilecek olası spekülasyonlara karşı bu bölümü de yayımlıyoruz.İmlasına bile dokunulmadan verilen bu görüşmeye ilişkin notların sonunda yer alan “DEĞERLENDİRME” bölümünün, soruşturma makamlarınca düşülen bir enformasyon notu olduğunu belirtiyor ve çağrımızı yineliyoruz: Sayfalarımız günlükte geçen bütün isimlerin açıklamalarına sonuna kadar açıktır.