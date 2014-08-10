Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Öneş PKK'lı diye dinlenmiş

Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş’in, Kürt siyasal hareketinin legal etkinliklerine katılması ‘örgütsel faaliyet’ olarak değerlendirilerek telefonunun dinlendiği ortaya çıktı. Telefonu kendi adına kayıtlı olmasına rağmen Öneş hakkında, “Hoca kod adını kullanan ve PKK ile bağlantılı bir kişi” denilerek dinlenme kararı alındı.

Ahmet Şık’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Öneş, 7 Mart 2011’den başlayarak, 5 ayrı kez 3’er aylık sürelerle alınan uzatma kararlarıyla toplamda 18 ay dinlendi. Kürt sorununun barışçıl yollardan çözümüne dair fikirlerini her platformda ifade eden isimlerden birisi olan Cevat Öneş’i, polisin gözünde “örgüt üyesi yapan” olgularsa avukat görüşlerindeki notlarda Abdullah Öcalan’ın adını vererek bazı değerlendirmelerde bulunması ve Demokratik Toplum Kongresi ile Barış ve Demokrasi Partisi’nin düzenlediği konferans ve toplantılara katılmış olması.

1.5 yıl kesintisiz dinlendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü usulsüz dinleme soruşturmasında yer alan mülkiye müfettişlerin hazırladığı ön inceleme raporunda Öneş’in 1.5 yıl boyunca nasıl dinlendiğinin bütün ayrıntıları yer aldı. İstihbarat Dairesi Başkanlığı’nda görevli komiser Seyfullah Çakır imzasıyla Öneş hakkında bir bilgi notu hazırlandı. PKK ile bağlantılı bazı örgütsel faaliyetlerden bahsedilen bilgi notunda Öneş’in adına yer verilmeyerek “Hoca” kod adını kullandığı belirtildi. Bu bilgi notuna dayanarak hazırlanan dinleme talep yazısında, “Örgütün önümüzdeki dönemlerde şiddet eylemlerini kırsalda ve şehir merkezlerinde yaygınlaştırma arayışı içerisinde olduğu değerlendirildiğinden kamuoyunda infial uyandırmaya yönelik gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin engellenerek örgüt mensuplarının yakalanmasını sağlamaktan bahisle PKK/Kongra-Gel terör örgütünün son süreçte demokratik özerklik başta olmak üzere örgütsel taleplerin gündeme getirilmesi amacıyla faaliyetlerine hız kazandıran, terörist başının talimatları doğrultusunda 2007 yılında Diyarbakır merkezli faaliyet göstermek üzere kurulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) içerisinde faaliyet gösteren ve DTK toplantılarına katılan ‘Hoca’ (K) tarafından kullanıldığı değerlendirilen ‘İMEİ’ (cep telefonu) numarasının takip edilmesi talep edilmektedir” denildi.

Kendisiyle birlikte toplam 24 kişi hakkında talep edilen dinleme listesinin 8’inci sırasında yer alan Öneş’le ilgili talep yazısının gerekçe bölümüne ise, “Hoca’nın (K) irtibatlarının deşifre edilmesi, faaliyetlerinin engellenmesi” ibaresine yer verilerek “PKK/Kongra-Gel terör örgütü mensuplarınca kullanıldığına dair istihbari mahiyette bilgiler elde edildiğinden, ekte gerekçesi ile numaraları belirtilen şahısların gerçekleştirmeyi planladıkları/planlayacakları eylemlerin önceden tespit edilerek engellenmesinden bahisle ilk kez 3 ay süreyle dinlenmesi, irtibatlarının tespit edilmesi” denilerek mahkemeden izin verilmesi istendi. 7 Mart 2011’de Ankara 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nden hâkim kararı alındı.



9 ayda kimliği tespit edildi

Öneş, dinlenmesinin yine 3 aylık üçüncü kez uzatma talebi yazısında ise polis, daha önce “Hoca” kod adıyla dinlediği kişinin kim olduğu nihayet bulmuştu. Talep yazısının 1. sırasında bu kez “Hoca kod adıyla” değil, gerçek ismiyle yer verilen Cevat Öneş’in, “PKK/KCK terör örgütünün elebaşının talimatları doğrultusunda, kapatılan Demokratik Toplum Partisi (DTP) yöneticilerinin önayak olması ile oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) bünyesinde faaliyet yürüten şahıslarla irtibatlı” olduğu anlatılıyordu.



'Büyük bir eylem planı içindeymiş'

Öneş’le ilgili alınan dinleme kararının süresinin bitmesine yakın uzatma talep edilmesi için yeniden hazırlıklar başladı. İlk başvurudakine benzer bilgilerle hazırlanan bilgi notunda aynı gerekçeler öne sürülüyordu. Yine ismi verilmeyerek “Hoca” kod adlı kişinin, Abdullah Öcalan’ın avukatlarıyla yaptığı görüşmelerde alınan notlardaki örgütsel taleplerin gündeme getirilmesi, örgüt yapılarına aktarılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetler yürüttüğü iddia ediliyordu. Ankara 11’inci ACM, Öneş’le birlikte 24 kişi hakkında istenen 3 aylık uzatma talebini 7 Haziran 2011’de onayladı.

Öneş’in telefonlarının dinlenilmesine ilişkin 3 aylık ikinci uzatma kararı ise 6 Eylül 2011’de Ankara 12’inci ACM hâkimliğinden alındı. Öneş’le birlikte 129 kişi hakkında alınan bu kararda da benzer iddialar dile getirilip “Örgütün kamuoyunda infial uyandırmaya yönelik gerçekleştirmeyi planladığı eylemlerin engellenerek örgüt mensuplarının yakalanması” gerekçesi anlatılıyordu.