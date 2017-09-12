T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski MİT mensuplarına mahrem operasyonu: 63 gözaltı

'FETÖ'ye yönelik 21 ilde operasyonlar düzenlendi

12 Eylül 2017 10:45

'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında suç duyurusu bulunan eski MİT personeli ile bu kişilerle ilişkisi tespit edilen kişilere yönelik 21 ilde başlatılan operasyonda 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, 45 eski MİT personeli ile bunlarla irtibatları tespit edilen örgütün "mahrem yapılanmasına" dahil 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yürütülen operasyonda şu ana kadar Ankara'da 32 adreste yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen yıl MİT'te yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 87 personel memuriyetten çıkarılmıştı. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunulmuştu.

Diğer şüphelilerin firarda olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. 

ETİKETLER

fetöoperasyongözaltıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24