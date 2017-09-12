Eski MİT mensuplarına mahrem operasyonu: 63 gözaltı

'FETÖ' soruşturması kapsamında haklarında suç duyurusu bulunan eski MİT personeli ile bu kişilerle ilişkisi tespit edilen kişilere yönelik 21 ilde başlatılan operasyonda 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında, 45 eski MİT personeli ile bunlarla irtibatları tespit edilen örgütün "mahrem yapılanmasına" dahil 18 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Yürütülen operasyonda şu ana kadar Ankara'da 32 adreste yapılan aramalarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Geçen yıl MİT'te yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında 87 personel memuriyetten çıkarılmıştı. İhraç edilen 87 kişinin 52'si hakkındaki sorgulama sonuçları ve delillerden oluşan dosyalar savcılığa gönderilerek bu kişiler hakkında suç duyusunda bulunulmuştu.

Diğer şüphelilerin firarda olduğu tespit edildi. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.