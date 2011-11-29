Eski MİT mensubu Mehmet Eymür faili meçhulden gözaltında

T24 - Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür faili meçhul soruşturması kapsamında gözaltına alındı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen faili meçhul cinayetlerle ilgili soruşturma kapsamında Sarıyer'deki evinde gözaltına alınan Eymür akşam saatlerinde Ankara'ya götürüldü. Eymür'ün, Ferahevler Mahallesi Zeytin Sokak'ta bulunan sitedeki evinde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince arama yapıldı. Sabah saat 06.00 sıralarında başlatılan arama, 12 saat sonra sona erdi.



Eski özel harekat polisi Ayhan Çarkın'ın itiraflarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Özel Harekat Dairesi Eski Başkanvekili İbrahim Şahin ile eski özel harekat polisi Ercan Ersoy'un da aralarında bulunduğu bazı kişiler tutuklanmıştı.







Mehmet Eymür kimdir?



MİT Kontrterör Dairesi eski Başkanı olan Eymür, 1943′te İstanbul’da doğdu. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'nu bitirdi. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na girdi.



MİT’te Hiram Abas‘la birlikte Ziverbey’de Faik Türün’ün emrinde çalıştı. Kızıldere ve Ulaş Bardakçı’nın öldürüldüğü operasyonlara katıldı.



1975′te Ankara MİT Bölge Dairesi Başkanlığı Takip Şube Müdürlüğü de yapan Eymür, 1980′de Bulgaristan’a gittikten sonra 1982′de Kenan Evren’in damadı Erkan Gürvit tarafından Köşk’e çağırıldı. ASALA’ya karşı eylemlerde görevlendirildi.



Türkiye’ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü’ne getirildi. Daha sonra Ankara’da Kontrespiyonaj Dairesi içinde kurulan Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’ne tayin edildi.



Başkan yardımcılığı görevine getirildikten sonra 1984′te Genelkurmay Başkanlığı’ndan alınan izinle Babalar Operasyonu’nu başlattı.



Abdullah Çatlı’nın istihbarat amaçlı kullanıldığını ancak daha sonra kontrolden çıkıp kendisini bile görevden aldırmak istediğini ileri sürdü. Tarık Ümit‘in kaçırılmasının ardından Mehmet Ağar’ı aradığını ve serbest bırakılmasını söylediğini açıkladı. 70′li yılların başında girdiği MİT’te Alaattin Çakıcı’nın yakalanmasının ardından Washington’dan merkeze çağırıldı. Emeklilik kararına direnince MİT Yasası’nın 19. maddesi işletildi ve Mesut Yılmaz’ın onayıyla Şeker Fabrikaları’na müşavir olarak atandı.



Daha sonra emekli ayrılarak Washington’a yerleşen Eymür, atin.org adlı internet sitesinde yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.



Eymür, 12 Mayıs 2000′de bir gazeteye verdiği demeçte, Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım konusunun MİT’le değil kendisiyle özdeşleştirilmesinden rahatsız olduğunu belirterek, “Teşkilatın elemanları arasında yüzlerce Yeşil var. Yeşil önce de vardı, yetkililer ne derse desinler, bundan sonra da olacaktır” dedi.



Eymür hakkında gerek basına e – mail yoluyla gerek açtığı web sitesindeki açıklamaları nedeniyle “Devletin gizli sırlarını ifşa etmek” suçundan soruşturma başlatıldı. Sitede yer alan bilgiler üzerine MİT, Eymür hakkında Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulundu. DGM Savcılığı yetkisizlik kararı vererek dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Cumhuriyet Savcısı Kasım Hakcıkamiloğlu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Eymür’ün adres tespiti ve kimlik bilgileri için Başbakanlığa yazı gönderildi. Ancak soruşturmalardan kurtulan Eymür, 2003 yılında Türkiye’ye döndü.



Eymür, eski MİT Müsteşarı Şenkal Atasagun’a "hakaret" ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada, 7 ay hapis ve 513 YTL adli para cezasına çarptırıldı. Eymür’ün hapis cezası, adli para cezasına çevrildi.



İşadamı Sudi Özkan'ın danışmanlığını yapan Eymür, "Sentez" isimli bir kitap çıkardı.





Candan Yıldız yazdı: İstihbarat savaşlarının odağındaki isim; Mehmet Eymür

