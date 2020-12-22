Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanığın 'FETÖ/PDY yöneticiliği', 'örgüt üyeliği', 'siyasi ve askeri casusluk' suçlamasıyla yargılandığı davada, mahkeme sanık ve avukatlarının taleplerinin ardından ara kararını açıkladı.

Mahkeme, sanık avukatlarının soruşturma aşamasında dosyada tanık olarak yer bazı eski istihbaratçıların tekrar dinlenilmesi yönündeki talepleri ile dava açıldığında bu davanın sanığı olan ancak dosyası ayrılan Altaylı'nın damadı Metin Can Yılmaz'ın tanık olarak dinlenilmesi taleplerini reddetti.

Heyet, sanık avukatlarının delillerin yeterince tartışılmadığı ve bu aşamada dosyasının görüşünü açıklaması için Cumhuriyet savcısına gönderilmemesi gerektiği yönündeki talepleri ile Milletvekili Ümit Özdağ'ın tanık olarak dinlenilmesi talebini de soruşturma aşamasında tanıklığının mevcut olması nedeniyle reddetti. Tutuklu sanıklar Altaylı ile Barıner'in tahliye taleplerinin de reddine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.