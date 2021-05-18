Eski MİT Kontrterör Daire Başkanı Mehmet Eymür: Bugünkü tablo çok daha vahim; 90'larda bu kadar kepazelik yoktu

Sözcü yazarı İsmail Saymaz, röportaj gerçekleştirdiği 1. MİT raporunu yazan, eski Milli İstihbaharat Teşkilatı (MİT) Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in yayımladığı videolara ilişkin görüşlerini aktardığı.

“Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk, ciddiyetle yapıyorduk. Destek de alıyorduk” diyen Eymür, savcılığın harekete geçmesi gerektiğini belirterek, “Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun. Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor” dedi.

“90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu” diyen Eymür, zamanında Mehmet Ağar ile ilgili bazı ithamlarda bulunduğunu hatırlatarak, “Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir” diye konuştu.

İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Eymür’in yanıtları şöyle:

■ Peker'in videoları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Tabi, Sedat Peker de çok pirüpak değil. Kendisine yanlış yollarda olduğunu söyledim. Pek aldırmadı. Anlattıkları önemli şeyler. Kendisi sıkıntıya düşmeden anlatsaydı makbule geçerdi tabii.

■ Ağar ile ilgili iddiaları nasıl yorumluyorsunuz?

Zamanında Ağar ile ilgili şeyleri yazdık. Birtakım kimseler “İki Mehmet'in kavgası” dediler. En rahatsız olduğum laftı. Olayı küçülten bir deyim. Ağar ile ilgili her yazdığım şey onu daha yükseltti. Nasıl olduysa… Birileri “Abi bizi de yaz, yükselelim” diyordu.

■ Bugünkü durumunu nasıl yorumluyorsunuz?

Cinayetlerden bahsediliyor. Çok üzücü, devletin bu hale düşmesi.

■ 1. MİT Raporu sizin elinizden çıkmıştı.

Benim elimden çıktı, evet.

■ Susurluk'ta da ithamlarda bulunmuştunuz.

Susurluk'u basına ilk haber veren benim.

■ Bugünle kıyaslarsak?

Bugünkü tablo çok daha vahim. O zaman hiç değilse işleyen bir yapı vardı. Görevimizi yapıyorduk, ciddiyetle yapıyorduk. Destek de alıyorduk.

■ Şimdi?

Şimdi daha kuralsız tabii. Şimdiye kadar savcılığın harekete geçtiğini duymadım.

■ Geçmesi gerekir mi?

Kesinlikle. Yer yerinden oynuyor. Bütün millet yazışıyor. Her gün videoları bekliyorlar, daha ne olsun. Son videosunda savcıların ne yapması gerektiğini anlatıyor.

■ 90'lar böyle miydi?

90'larda bu kadar kepazelik yoktu. Bu derece yoktu.

■ 90'larda siyasiler ile çıkar örgütleri aynı fotoğrafa giriyor muydu?

Her zaman vardı. Bakıyorum, yine aynı isimlerden, aynı şeylerden bahsediliyor.

■ Ağar ve arkadaşlarının marina fotoğrafını kastediyorsunuz.

E tabii. Bu kadar aleni olması da hayret verici.

■ Siz Ağar için ağır ithamlarda bulunmuştunuz.

Evet, söyledim. Hatta zamanında söylediğim bir lafı yine tekrarlamak istiyorum. Bu gidişin sonu siyasi cinayetlerdir.

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