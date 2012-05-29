'Eski MİT Müsteşarı Koman için Başbakan'dan izin alındı mı?'

Can Ataklı

(Vatan, 29 Mayıs 2012)

Teoman Koman için Başbakan’dan izin alındı mı?

28 Şubat operasyonunda dün 5’inci dalga da yaşandı.

Bu açıkçası sürpriz bir gelişme. Çünkü Başbakan Erdoğan operasyonun dalga dalga sürmesinin milleti bunaltacağını söylemişti.

Bunun üzerine operasyonlar uzunca bir süre durdu.

AKP’ye yakın kişilerden aldığım iki “tahmin” vardı.

Birincisi; Erdoğan savcılara “Artık asker üzerine gitmeyin, şimdiki komuta konseyi ile aramız iyi, daha fazla yıpratmanın alemi yok, mevcut tutuklularla işi halledin” dedi.

İkincisi; Erdoğan savcılara “İşin içinde basın ve sermaye çevreleri de olacak, bunu dalgalara bölüp uzatmayın, dersinize iyi çalışın, kim var kim yok iyi ayarlayın ve bir kerede işi bitirin” dedi.

İkisi de “muhtemel” nitelikte bana göre.

Tabii işin bir de basın ve sermaye çevreleri ayağı var ki, orası galiba biraz karıştı.

Aralarında AKP’lilerin de olduğu çeşitli kaynaklardan aldığım duyumlara göre Amerika ve Avrupa Birliği hükümeti “medya ayağı” konusunda uyarmış. Bazı ünlü ve etkili gazetecilerin darbe teşebbüsü suçlamasıyla tutuklanmalarının inandırıcı olmayacağı belirtilmiş. Hatta “Gazetecileri hapse atarsanız sizi koruyamayız, Avrupa ve Amerika’daki demokratik çevrelerin tepkisini engelleyemeyiz” demişler.

Bu da büyük olasılıktır. AKP hükümeti her konuda destek aldığı Amerika ve Avrupa Birliği’nden bu konuda destek alamayabilir. AKP durup dururken zor duruma düşmek istemez.

Bunun da ötesinde yine bazı yandaş kalemlerin de “Basına bir şey olmayacak. Özellikle adı geçen patronlarla anlaşma sağlandı, onlara dokunulmayacak, ama tutuklanacak birkaç general daha var” dediklerini de söylemeliyim.

Gelelim dünkü “5’inci dalga” operasyonuna.

İfade için çağrılan isimler arasında 28 Şubat dönemi tam başlarken emekli olan Jandarma Genel Komutanı emekli Orgeneral Teoman Koman da var.

Bu yazının yazıldığı saatlere kadar gelen bilgilere göre Koman’ın kuvvet komutanı olduğu dönemle birlikte, daha önce korgeneral rütbesiyle yürüttüğü MİT Müsteşarlığı döneminin de sorgulanacağı belirtiliyordu.

Koman’ın MİT Müsteşarı olduğu dönemde terörle mücadele konusunda en üst noktaya çıkılmıştı. Jitem’in, Hizbullah’ın kurulması, kimi faili meçhul cinayetler ve Olağanüstü Hal şartları bu dönemin en bilinen olaylarıydı.

Ancak hatırlayalım ki, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve eski MİT Müsteşarı ve Yardımcısı’nın savcılığa ifade için çağrılmaları kıyameti koparmıştı. Başbakan Erdoğan MİT Müsteşarı hakkında bırakın dava açılmasını ifadeye çağrılması için bile kendisinden izin alınması gerektiğini açıklamıştı.

Açık yasa hükmüne rağmen Erdoğan 7 saatlik bir operasyonla mevcut yasayı daha da katı hale getirerek Hakan Fidan’ı yargının elinden almıştı.

Bu yasaya göre MİT yöneticilerinin yanısıra Başbakan’ın özel görev verdiği tüm kişiler “Başbakan izni olmadan” bir soruşturmaya konu olamıyorlar.

Teoman Koman da eski MİT Müsteşarı. Bu durumda yasadan yararlanması gerekiyor.

28 Şubat operasyonunu sürdüren savcıların bu nedenle Teoman Koman için Başbakan’dan izin istemeleri gerekiyor.

Şu ana kadar aksi yönde bir açıklama yapılmadığına göre, savcıların bu izni istediklerini ve Başbakan’ın da izni verdiğini varsayabiliriz.

Yine de savcılar bu konuda bir açıklama yapmalılar.

Ancak, eğer izin alınmadıysa, ortaya cok ciddi bir hukuk skandalı çıkmış olacaktır.