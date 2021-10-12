Eski Mısır kalıntıları olduğu ortaya çıkan bahçe heykelleri 265.000 dolara satıldı

Bahçe süsü olarak kullanılan oyma taş heykeller binlerce yıl öncesine ait eski Mısır kalıntıları olduğu ortaya çıktıktan sonra 265 bin dolara satıldı.

Cumartesi günkü açık artırma 200 sterlinden başladı, ancak 15 dakika içinde dört telefon teklifçisi ve çok sayıda internet alıcısının teklifleriyle nihai fiyat 265 bin dolara kadar çıktı. Heykellerin eski Mısır kalıntılarının 18. yüzyıldan kalma kopyaları olduğu düşünülüyordu.

Eserler, doğu İngiltere'deki Sudbury, Suffolk'taki bir bahçeden alındı. Satışı gerçekleştiren Mander Auctioneers, taşınmadan önce eski evlerindeki eşyalardan kurtulmak isteyen bir ailenin kendileriyle temasa geçerek eserleri sattığını söyledi.

Heykellerin kopya olduğu sanılıyordu

Geçen aya kadar bir bahçe verandasını süslemek için kullanılan eski heykeller, 15 yıl önce başka bir müzayedede birkaç yüz sterline satın alınmış. Heykellerin eski Mısır kalıntılarının 18. yüzyıldan kalma kopyaları olduğuna inanılıyordu.

Mander CNN'e verdiği demeçte, “Onları gerçekten sorgulamadık ve 410 ila 680 dolar arasında açık artırmaya koyduk ve sonra açık artırma çılgına döndü. Görünüşe göre satışını yaptığımız parçalar binlerce yıllık ve orijinaller. Bu gerçekten şaşırtıcı" yorumunu yaptı.