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Dünya

Eski Mısır Başbakanı gözaltına alındı

Ahmed Şefik, geçtiğimiz hafta 2018'de yapılacak seçimler için Mısır Cumhurbaşkanlığı'na aday olacağını açıklamıştı

02 Aralık 2017 20:30

Eski Mısır Başbakanı Ahmed Şefik'in Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Şefik'in avukatı Dina Adli Hüseyin, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "BAE yönetimi, Mısır'a göndermek için Şefik'i evinde olduğu sırada gözaltına aldı." ifadelerini kullandı.

Hüseyin, Şefik ile iletişimin kesildiğini belirtti.

BAE'den konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Mısır'da darbeyle görevinden uzaklaştırılan Muhammed Mursi'nin kazandığı 2012 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aday olan eski Başbakan Şefik, 2018'de ülkesinde yapılacak seçimlerde tekrar cumhurbaşkanı adayı olacağını belirtmişti. Şefik, bu kararının ardından BAE yönetimi tarafından kendisine "seyahat yasağı" konduğunu iddia etmişti.

Avukat Hüseyin, daha önce yaptığı açıklamada, Şefik'in önce Fransa'ya, ardından Mısır'a gideceği bilgisini vermişti.

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