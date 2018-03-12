Eski Milli Savunma Genel Sekreteri Yalım'ın iddiası: 'FETÖ'cüler Koyun Adası'nı "güvenli bölge" olarak kullanıyor

Milli Savunma eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, 2004'ten itibaren Yunanistan’a geçtiği iddia edilen adalardan biri olan Koyun Adası’nın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "güvenli bölge" olarak kullandığını iddia etti. 9 Şubat'ta 'FETÖ' üyesi 17 şüphelinin Çeşme sahillerinden şişme bot ile İzmir Koyun Adası'na kaçtığını belirten Yalım “Geçen yıl aralık ayında da 33 FETÖ üyesi Koyun Adası'na kaçmıştı. FETÖ mensupları hiçbir engelle karşılaşmadan Koyun Adası'na gidiyor ve ada üzerinden Yunanistan'a geçiş yapıyor" dedi.

Sözcü'den Kamil Elibol'un haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Albay Ümit Yalım, FETÖ'nün, 2004'ten beri Yunan işgali altında olan İzmir Koyun Adası'nı “güvenli bölge” olarak kullandığını açıkladı. Adanın FETÖ üyeleri için güvenli sığınak olduğunu belirten Yalım, “Bize ait bu adaya Türk askeri, Türk jandarması ve Türk Salih Güvenlik botları gönderilmiyor” dedi. 19 Şubat'ta FETÖ üyesi 17 şüphelinin Çeşme sahillerinden şişme bot ile İzmir Koyun Adası'na kaçtığını belirten Yalım konu hakkında şöyle konuştu: “Koyun Adası'nın Punta sahilinde yakalanan 17 kişi Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri tarafından Sakız Adası'na götürüldü. Kaçaklar verdikleri ifadede, ‘Erdoğan rejimi tarafından tutuklanma tehdidi altında olduklarını' söyleyerek siyasi sığınma talebinde bulundu. Geçen yıl aralık ayında da 33 FETÖ üyesi Koyun Adası'na kaçmıştı. FETÖ mensupları hiçbir engelle karşılaşmadan Koyun Adası'na gidiyor ve ada üzerinden Yunanistan'a geçiş yapıyor.

FETÖ'nün güvenli bölge olarak kullandığı Koyun Adası 6 millik Türk karasuları içinde. Sahile olan uzaklığı ise 3.5 deniz milidir. Türk karasularında ve Türk adalarında kamu düzenini sağlamaktan İçişleri Bakanlığı ile bakanlığa bağlı olan Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı sorumlu. Koyun Adası'na kaçan FETÖ üyelerine Türk Jandarması ve Türk Sahil Güvenlik Kuvvetleri neden müdahale etmedi? Egemenlik alanımız Türk karasularında Yunan Sahil Güvenlik Kuvvetleri'nin ne işi vardır?”

Ümit Yalım, Başbakan Binali Yıldırım'ın 20 Temmuz 2015'te Türk toprağı olan Koyun Adası'na pasaportla girdiğini hatırlatarak, “Yıldırım, Yunan işgaline meşruiyet kazandırmıştır” dedi.