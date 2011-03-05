Eski Milli Savunma Bakanı Vuralhan tutuklandı

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Gözaltına alındıktan sonra Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesine sevk edilen Vuralhan, Eskişehir ve İzmir'de toplam 105 bin liralık karşılıksız iki çek vermekten hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu için mahkemece tutuklanarak Paşakapısı Cezaevine gönderildi.Öte yandan, Vuralhan hakkında ayrıca “dolandırıcılık” iddiasına ilişkin yakalama emri olduğu ancak adliyede bu konuyla ilgili yapılan işlemin tamamlanmadığı öğrenildi.