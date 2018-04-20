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Eski Milli Savunma Bakanı Ercan Vuralhan son yolculuğuna uğurlandı

Vuralhan çarşamba günü Sirkeci'de bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü

20 Nisan 2018 20:33

İstanbul’da bıçaklanarak öldürülen eski Milli Savunma Bakanı Mehmet Ercan Vuralhan, toprağa verildi.

Ercan Vuralhan'ın cenazesi, Zincirlikuyu gasilhanesinden alınarak Levent Camisi'ne getirildi. Burada eşi Bengü Vuralhan, taziyeleri kabul etti.

Türk bayrağına sarılı naaşı, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından merasim mangası tarafından bir süre omuzlarda taşınan Vuralhan, Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Vuralhan'ın avukatı Hıdır Delipınar, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Daha önce tehdit ediliyormuş anladığım kadarıyla. Evraklar yakalanmış, peçete üzerinde 'şu kadar para alırsam vereceğim' yazılıymış. Alamayınca öldürdüler. Koruması olay yerindeymiş. Bakan özel konuşma yapacağım deyince 5 dakika koruması yanından uzaklaşmış. Zanlının ifadesi öyleymiş. 45 yaşında bir kızı var. Kızının olaydan haberi olmadığını biliyorum'' ifadelerini kullandı.

Delipınar, Vuralhan'ın cenazenin sahipsiz kalmadığını belirterek, ''Eşi devamlı oradaydı. Bakan bey insani olarak çok iyi biridir. Maddi sıkıntıları yoktu. Zanlının ismini ilk defa duydum. Ercan Bey bakanlığı bıraktığından beri özel şirketlere bilgi danışmanlığı yapıyordu'' dedi.

İki gün önce,  Sirkeci'deki bir kafede oturan 75 yaşındaki Vuralhan, Yüksel K. tarafından bıçaklanmış, kaldırıldığı Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

Şüpheli Yüksel K. da olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

 

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