T24 LogoT24 Logo
Spor

ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ TOKAT (A.A)

21 Haziran 2011 21:26

-ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ TOKAT (A.A) - 21.06.2011 - Eski milli güreşçi Ali Bektaş, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İş için gittiği Kütahya'dan Tokat'a dönerken, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 1988 Yıldızlar Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Ali Bektaş'ın (40) cenazesi, Tokat Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazının ardından memleketi Niksar'a bağlı Budaklı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Bektaş'ın oğlu Onur, babasının mezarına karanfil bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Bektaş'ın güreş hocaları ve arkadaşları katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24