-ESKİ MİLLİ GÜREŞÇİ TRAFİK KAZASINDA ÖLDÜ TOKAT (A.A) - 21.06.2011 - Eski milli güreşçi Ali Bektaş, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. İş için gittiği Kütahya'dan Tokat'a dönerken, Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 1988 Yıldızlar Avrupa Şampiyonu eski milli güreşçi Ali Bektaş'ın (40) cenazesi, Tokat Ali Paşa Camisi'nde kılınan namazının ardından memleketi Niksar'a bağlı Budaklı köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Bektaş'ın oğlu Onur, babasının mezarına karanfil bırakırken gözyaşlarına hakim olamadı. Cenaze törenine, Bektaş'ın yakınlarının yanı sıra Niksar Belediye Başkanı Duran Yadigar, Bektaş'ın güreş hocaları ve arkadaşları katıldı.