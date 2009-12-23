Eski milli futbolculardan anlamlı maç

Eski Milli Futbolcular Manisa'da sokak çocukları yararına futbol maçı yapacak.

Ziraat Türkiye Kupası (D) grubunda oynanan Manisaspor-Beşiktaş maçının ardından bir basın toplantısı yapan Manisa Valisi Celalettin Güvenç, eski futbolcu Rıdvan Dilmen önderliğinde bir futbol şöleni düzenlemeyi planladıklarını, bu kapsamda 6 ocakta Manisa 19 Mayıs Stadı'nda bir gösteri maçı yapılacağını kaydetti.

Güvenç, futbol şölenine aralarında Erdi Demir, İsmail Kartal, Nurettin Yıldız, Oğuz Çetin, Metin Tekin, Rıdvan Dilmen, Tanju Çolak, Cüneyt Tanman, Uğur Tütüneker, Feyyaz Uçar, Şenol Ustaömer, Zeki Önatlı ve Gökhan Keskin'in yanı sıra oyuncu Gürkan Uygun'un da katılacağını kaydetti.

Güvenç, söz konusu şölen için yetişkinlerden 5 TL, kadınlar ve öğrencilerdense 2,5 TL ücret alınacağını sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından Manisa Valiliği ile Ziraat Bankası arasında söz konusu şölen için protokol imzalandı.