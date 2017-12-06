Eski milli futbolcu Zafer Biryol 'FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'FETÖ' soruşturma kapsamında Bylock kullanıcısı olduğu ve Fetullah Gülen'in çağrılarının ardından Bankasya'ya 800 bin lira para yatırdığı iddiasıyla savcının itirazı üzerine bugün yeniden gözaltına alınan eski futbolcu Zafer Biryol tutuklandı.

İlk aşamada gözaltın alınan Zafer Biryol savcılıkta itirafçı olduğunu belirterek bildiği isimler tek tek saydı. Ancak yapılan araştırmalarda, Biryol’un verdiği isimler hakkında daha önce işlem yapıldığı belirlendi. Hakkında işlem yapılmayan isimler hakkında ise detaylı bilgi vermeyen Zafer Biryol savcılı tarafından tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Ancak Suşh Ceza Hakimliği Biryol’un adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar vermişti.



Savcılık önceki günlerde Biryol’un serbest bırakılmasına itiraz ederek tutuklanmasını talep etti. Talebi kabul eden Sulh Ceza Hakimliği Zafer Biryol hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Bu sabah saatlerinde gözaltına alınan Zafer Biryol’un sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.