T24- Futbolda şike soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski milli futbolcu Fatih Akyel ve Ali Rıza Güntekin savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Sorgu sırasında Fatih Akyel'e 30 Mart 2008'deki Kasımpaşa-Sivasspor ve 19 Nisan 2008'de oynanan Bursaspor-Kasımpaşa ve 8 Ekim 2007'de oynanan Ankaragücü-Kasımpaşa maçlarının sorulduğu öğrenilirken Akyel'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ifade edildi. Sorguları akşam saatlerinde tamamlanan Konyaspor kalecisi Recep Öztürk ve TFF 2. Lig takımlarından Tepecikspor Kulübü Başkanı Temel Eyüpoğlu da tutuklandı. Olayla ilgili açıklama yapan Akyel'in avukatı Sezgin Güraslan, ''müvekkilinin suçsuz olduğunun en kısa zamanda anlaşılacağını'' söylerken Akyel'in ''çeteye üye olmak'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından tutuklandığını açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yardımcı antrenörü Arif Erdem, Taner Güleri ve İBB kalecisi Kenan Hasagiç'in de aralarında bulunduğu 5 kişi sevkedildikleri Sarıyer Adliyesi'ndeki sorgularının ardından serbest bırakıldı.





Yasadışı bahis ve şike soruşturması kapsamında, Türkiye genelinde düzenlenen operasyonlar sırasında gözaltına alınan eski milli futbolcu Fatih Akyel tutuklandı.

Sarıyer Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı Fazıl Aslanalp tarafından ifadesi alındıktan sonra Nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Akyel'in tutuklanmasına karar verildi.

NTV'den Özgür Yılmaz'ın haberine göre Fatih Akyel'e 30 Mart 2008'deki Kasımpaşa-Sivasspor ve 19 Nisan 2008'de oynanan Bursaspor-Kasımpaşa ve 8 Ekim 2007'de oynanan Ankaragücü-Kasımpaşa maçlarının sorulduğu öğrenildi. Fakat Fatih Akyel'in kendisine yöneltilen suçlamaları reddettiği ifade edildi.



Adliye çıkışında gazetecilere açıklama yapan Avukat Güraslan Akyel'in, ''çeteye üye olmak'' ve ''dolandırıcılık'' suçlarından tutuklandığını, yarın sabah (26 Mart 2010) karara itiraz edeceklerini söyledi.



Bir gazetecinin, Akyel'in durumunu sormasını üzerine Güraslan, çok üzgün olduğunu söyledi.



Öte yandan, Akyel'le birlikte mahkemeye sevk edilen Ali Rıza Güntekin de tutuklandı. Akyel ve Güntekin, Metris Cezaevi'ne gönderildi.







Öztürk ve Eyüboğlu da tutuklandı







Futbolda şike iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Sarıyer Adliyesi'ne sevk edilen dört kişiden Konyaspor kalecisi Recep Öztürk ve TFF 2. Lig takımlarından Tepecikspor Kulübü Başkanı Temel Eyüpoğlu Cumhuriyet Savcısı tarafından gerçekleştirilen sorgularının ardından tutuklandı.



Abdulhamit Gökbaş ve Abdulkerim Alkan ise sorgularının ardından serbest bırakıldı.



Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Yardımcı Antrenörü Arif Erdem, İstanbul Büyükşehir Belediyespor kalecisi Hasagic ve aynı takımda forma giyen Taner Gülleri Sarıyer Adliyesi'nde ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı.

'Adımız geçtiği için ifade aldılar'







Şike soruşturması kapsamında, Adliye'de ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Arif Erdem, çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdem, "Soruşturmanın gizliliği sebebiyle hiçbir açıklama yapamam. Biz her türlü bilgiyi savcılarımıza verdik. Adımız geçtiği için ifade aldılar" dedi.





Taner Gülleri de Arif Erdem'in açıklamasına benzer bir açıklama yaparak Adliye'den ayrıldı.

3 futbolcunun serbest bırakılması sırasında konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyespor Futbol Şube Sorumlusu Kemal Dizar, "Futbolcular adları geçtiği için bilgi verdiler. Şimdi kulübe geri dönüyorlar" dedi.





Kemal Dizar: Yardımcı olmak için ifade verdiler





Arif Erdem, Hasagic ve Taner Gülleri'nin serbest kalmasından hemen sonra, 3 futbolcu Kemal Dizar'ın arabasıyla Sarıyer'den ayrıldı. Futbolcularla Sarıyer'den ayrılırken NTV Spor'a telefonla bağlanan Kemal Dizar, "Gerekli ifadeleri savcılığa verdiler. Konuyu açıklığa kavuşturmak için yardımcı oldular. Soruşturmanın gizliliği var, süreç devam ediyor" dedi.





Arif Erdem Erdem: Psikolojim çok iyi





Kemal Dizar'ın açıklamalarından sonra Arif Erdem de açıklamalarda bulundu. Erdem, "Bu işin gizliliği açısından sorulan sorularla ilgili açıklama yapamayız. Bizi evimizden aldılar ve geceyi emniyette geçirdik. Çok iyi bir ortam vardı. Biz elimizden geldiğince yardımcı olduk. Ben ne dediysem o, ben 50 sayfa değil 550 bin sayfa olsa bu işlerin içerisinde olmam, olamam. Bunun üzüntüsünü yaşıyorum. Benim her türlü bilgime ihtiyaç duydukları sürece her zaman yardımcı olurum. Öncelikle Valimize, Emniyet Müdürümüze ve orada bulunan herkese teşekkür ediyorum. Bizleri çok iyi ağırladılar ve bizlerle çok iyi ilgilendiler. Hepsine ayrıca teşekkür ediyorum. Psikolojik olarak çok iyiyim. Çünkü bu konuyla yakından uzaktan alakam yok. Ben herkese söyledim, bilgime ne zaman ihtiyacımız olursa gidip bilgi vereceğimizi söyledim."





Güvenlik güçlerinin Türkiye genelinde düzenlediği operasyonlarda, 46 kişi gözaltına alınmıştı. 7 kişi de halen aranıyor. Gözaltına alınan futbolculardan Sivassporlu Erman Kılıç, sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Kayserispor yönetimi ise Umut Koçin ve Durmuş Bayram'ın gözaltına alınmasını beklediğini duyurdu. Kulüp yönetimi, 2 futbolcunun, bahis çetesi üyelerinden cep telefonlarına mesajlar geldiği yolunda kendilerini bilgilendirdiğini ifade etti. Federasyonu bu konuda önceden bilgilendirdiklerini belirten sarı-kırmızılı yönetim, Koçin ve Bayram'ın, söz konusu mesajlarla ilgili polise bilgi verdiğini vurguladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, geçen yılın ağustos ayında, Sarıyer Cumhuriyet Savcılığı’na teknik takip ve gizlilik talep ederek suç duyurusunda bulunmuş, aylardır sürdürülen incelemelerin ardından, dün sabah saatlerinde düğmeye basılmıştı.