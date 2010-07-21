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ESKİ MİLLİ FUTBOLCU DAVALA'YA TAZMİNAT CEZASI İZMİR (A.A)

21 Temmuz 2010 17:07

-ESKİ MİLLİ FUTBOLCU DAVALA'YA TAZMİNAT CEZASI İZMİR (A.A) - 21.07.2010 - İzmir'de dayısıyla gazetecileri darp ettiği öne sürülen eski milli futbolculardan Ümit Davala, dava açan muhabir Serhan Şarman'a tazminat ödemeye mahkum edildi.  Serhan Şarman'ın 50 bin lira tazminat istemiyle açtığı İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesindeki davada mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, Davala'yı 7 bin, dayısı Muhittin Sekman'ı ise 3 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti.  Davala ve Sekman, daha önce de muhabir Ercan Akgün'e 12 bin lira tazminat ödemeye mahkum edilmişti.  İzmir'de 2002 yılının Ekim ayında, Ümit Davala, dayısı Muhittin Sekman ile gazeteciler Serhan Şarman ve Ercan Akgün'ü darp etmiş, ceza davasında Sekman 4, Davala 3 ay hapis cezasına çarptırılmış, hapis cezaları para cezasına çevrilmişti.

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