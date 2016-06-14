Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik: Nabi Avcı kaldırmayı vaat etti ama sınav sayısı 12'ye yükseldi

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, önceki Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'yı eleştirerek, “Nabi Bey'in merkezi sınavların kaldırılacağını ilan edeceği basın toplantısından, sonradan adı TEOG olarak konacak olan nurtopu gibi bir bebeğimiz oldu. Sınavların kaldırılacağı vaadinden yılda 12 sınav çıkmıştı” dedi.

Çelik kendisine ait web sitesinde, “Merkezi Sınavlar” konusundaki yanlışları sıralayarak Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’a “Amerika’yı yeniden keşfetmenin anlamı yok” diye seslendi.

Çelik, SBS’nin 2013'te kamuya maliyeti, 13.5 milyon olduğunu, TEOG’un ise 100 milyon lira olduğunu ifade etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Çelik, ilk göreve geldiğinde Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın (OKS) yürürlükte olduğunu ve bunun yerine Seviye Belirleme Sınavı’nı (SBS) getirdiklerini anlattı. Sınav sisteminde yapılan bu değişikliğin gerekçelerini ardından SBS ile getirmek istedikleri iyileşmeleri sıraladı.

Milli Eğitim Bakanlığının, 1 Mayıs 2009’da sona erdiğini, kendisinden sonra gelenlerin üç yılda 3 sefer yapılan SBS’yi yine 8. Sınıfın sonunda yapılan tek sınava dönüştürdüğünü belirten Çelik, “Tamamen olmasa da büyük çapta başa dönülmüş oldu” dedi. Çelik, “Ondan sonra gelen arkadaşımız, hızını alamayarak sınavları büsbütün kaldıracağını söyledi. İnsanlar haklı olarak sormaya başladılar. Kim fen liselerine ve diğer nitelikli liselere, kim taşradaki sıradan liselere hangi ölçü ve kriterle girecek?” ifadelerini kullandı.

Sınavlar kaldırılacak vaadi tedavülde iken göreve Nabi Avcı’nın geldiğini belirten Çelik, “Nabi Bey’in merkezi sınavların kaldırılacağını ilan edeceği basın toplantısından, sonradan adı TEOG olarak konacak olan nurtopu gibi bir bebeğimiz oldu. Sınavların kaldırılacağı vaadinden yılda 12 sınav çıkmıştı. Toplamda 6 gün süren sınav 81 il, 852 ilçe ve 10 yabancı ülkede yapılmaktadır. Ayrıca bu sınavlar eskiden olduğu gibi hafta sonu değil, hafta içi yapılıyor. Sınavı olsun, olmasın okullar tüm öğrenciler için iki gün tatil ediliyor. Sınav var diye girilen uzun süreli fiilî tatil havası da işin cabası” dedi.

İsmet Yılmaz'a çağrı

Yeni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a seslenen Çelik, “Amerika’yı yeniden keşfetmenin anlamı yoktur. Dünyada başarılı olmuş ve bizim şartlarımıza da uyan kalıcı bir sistemi yerleştirelim ve sabah akşam çocuklarımızla oynamayalım. SBS, bu mantıkla yürürlüğe konmuştu. Merkezi sınavların en büyük eksikliği, çocukları teste mahkum etmesidir. Bu eksiklik, eğitim öğretim devam ederken yapılacak klasik sınavlarla telafi edilebilir” dedi. Çelik TEOG’un maliyetinin de çok yüksek olduğuna vurgu yaparak ”SBS’nin 2013 rakamlarına göre kamuya maliyeti, 13.5 milyondur. TEOG’un ise yine aynı yıl rakamları esas alındığında maliyeti 100 milyon liradır. Bilmem fazla söze gerek var mı?” diye sordu.