Eski milletvekilleri yargılanan amirallere destek çıktı: Atatürk'ün eseri olan Montrö'yü savunmak suç değil, yurttaşlık görevidir

"Anayasal hak"

Independent Türkçe'nin haberine göre aralarında Ahmet Tan, Güldal Mumcu, Fikri Sağlar, Mehmet Ziya Yergök, Hüsnü Bozkurt, Kemal Anadol ve Necla Arat'ın da aralarında olduğu 78 milletvekilinin yaptığı açıklamada, emekli amirallerin hakkında iddianame hazırlanmasının, Türkiye'de evrensel hukukun uygulanması konusunda tereddüt yaratacak bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

Emekli amirallerin açıklama yapmasının anayasal hak olduğu, "Türkiye'nin tapusu olan Lozan Antlaşması'nın boşluğunu dolduran Montrö Sözleşmesi'nin, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının, Marmara'nın, dolayısıyla Türkiye'nin ve Karadeniz'de kıyısı olan ülkelerin güvenliğini sağladığı" aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böyle bir dönemde Montrö'yü savunmayacağız da ne zaman savunacağız?"

"Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesindeki konumu ve çevresindeki deniz alanları üzerindeki haklarıyla egemenliğini güvence altına alan çok önemli uluslararası bir belgedir. Türkiye'nin egemenliği le doğrudan bağlantılı olmanın yanı sıra ülkemize bölgesel ve küresel barışı koruma açısından yaşamsal bir sorumluluk yüklemektedir. Karadeniz'de uluslar arası bir gerginliğin söz konusu olduğu bugünlerde Montrö'yü savunmak ve korumak daha da önem kazanmıştır. Böyle bir dönemde Montrö'yü savunmayacağız da ne zaman savunacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan Montrö'yü savunmak suç değil, tam tersine yurttaşlık görevidir. Montrö Sözleşmesi'nin önemini bir daha vurguluyor, anayasal hakların kullanılması ve korunmasına kuvvetle sahip çıkıyoruz"

12 yıla kadar hapisleri isteniyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bildiri yayınlayan 104 emekli amiral hakkında hazırladığı iddianamede 'Anayasal düzene karşı suç için anlaşmak' suçlamasıyla TCK 316'ncı maddeden ceza istendi.

İddianame kabul edilirse, amiraller 12 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.