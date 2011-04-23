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ESKİ MİLLETVEKİLİNE SİLAHLI SALDIRI MUDANYA (A.A)

23 Nisan 2011 02:45

-ESKİ MİLLETVEKİLİNE SİLAHLI SALDIRI MUDANYA (A.A) - 22.04.2011 - Anatavan Partisi Bursa eski Milletvekili Mehmet Gedik, Mudanya ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 1987-1995 yılları arasında Anatavan Partisi Bursa milletvekilliği görevinde bulunan Mehmet Gedik, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restorana gitti. Restoranda Eskişehirspor-Fenerbahçe maçını izleyen Gedik ile yan masada oturan M.A.Ş. adlı kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gedik, M.A.Ş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Zanlı, gözaltına alınarak Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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