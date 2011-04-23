Eski milletvekili öldürüldü

T24- Anatavan Partisi Bursa eski milletvekili Mehmet Gedik Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restoranda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.









Alınan bilgiye göre, 1987-1995 yılları arasında Anatavan Partisi Bursa milletvekilliği görevinde bulunan Mehmet Gedik, arkadaşlarıyla birlikte Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir restorana gitti.

Restoranda Eskişehirspor-Fenerbahçe maçını izleyen Gedik ile yan masada oturan M.A.Ş. adlı kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Gedik, M.A.Ş tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi.

Zanlı, gözaltına alınarak Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

2 dönem görev yapmıştı

Mehmet Gedik, 2 dönem parlamentoda görev yapmıştı.

Mehmet Gedik, 1953 yılında Trabzon'un Çaykara ilçesinde doğdu. Ankara Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği bölümünü bitiren Gedik, serbest müteahhitlik yapmıştı.

TBMM'nin 18 ve 19. döneminde milletvekili olarak görev yapan Mehmet Gedik, 2 çocuk babasıydı.