T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eski milletvekili CHP'den istifa etti

Faik Tunay, 24. Dönem'de, CHP'den İstanbul milletvekili seçilmişti

18 Nisan 2016 04:14

CHP eski milletvekili Faik Tunay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tunay istifasını Facebook hesabından "Bazen olur mu diye umut etmek, mücadele etmek anlamsız...Alternatif olmaktan uzak, iktidar kelimesini konuşmanın bile hayal olduğu bir yapı maalesef. Sayfalar dolusu yazmaya da gerek yok, milletimiz her şeye şahit ve görüyor zaten. Buraya kadar..." sözleriyle duyurdu.

Tunay "CHP varsa herkes için vardır" söyleminin artık geçerliliğinin olmadığını öne sürerek "Sadece belli kesimlere ulaşmanın bir amaç olduğunu gördüğüm ve artık bir faydamın olmayacağına inandığım için partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

faik tunaychpmilletvekiliistifa

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24