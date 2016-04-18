Eski milletvekili CHP'den istifa etti

CHP eski milletvekili Faik Tunay, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Tunay istifasını Facebook hesabından "Bazen olur mu diye umut etmek, mücadele etmek anlamsız...Alternatif olmaktan uzak, iktidar kelimesini konuşmanın bile hayal olduğu bir yapı maalesef. Sayfalar dolusu yazmaya da gerek yok, milletimiz her şeye şahit ve görüyor zaten. Buraya kadar..." sözleriyle duyurdu.

Tunay "CHP varsa herkes için vardır" söyleminin artık geçerliliğinin olmadığını öne sürerek "Sadece belli kesimlere ulaşmanın bir amaç olduğunu gördüğüm ve artık bir faydamın olmayacağına inandığım için partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.